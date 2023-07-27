"Хотели построить байский уголок": акима наказали в Костанайской области

Балтабек Жумагалиев. Фото: tobolinfo.kz

Действия акима Мичуринского сельского округа Костанайской области Балтабека Жумагалиева по предоставлению Исмагуловым и их родственникам земельных участков рассмотрели на Совете по этике, передает "ТоболИнфо".

"Установлен факт оказания неправомерного предпочтения при принятии решения акимом Мичуринского сельского округа Жумагалиевым в пользу отдельных услугополучателей (Исмагулов Ж.К., Исмагулов К.К., Исмагулова С.С., Исмагулов Т.М., Исмагулов Б.М., Исмагулова У.Ж., Ахметова А.М., Есенаманова Б.С., Журкабаева Б.М., Ахметов У.К.)", - отметил во время выступления сотрудник прокуратуры Костанайского района Бауржан Бисембаев.

Как стало известно во время заседания, указанные лица состоят в родственных отношениях между собой, а предоставленные земельные участки являются смежными. Их географическое расположение позволяет предоставить возможность лицам, стоящим в очереди на получение участка под ИЖС, провести застройку единым массивом.

Ранее данные участки испрашивались под личное подсобное хозяйство, но земельная комиссия отказала гражданам из-за наличия хозяйственного проезда и отвода под ИЖС.

Сам Балтабек Жумагалиев пытался объяснить свой поступок коллизией в законодательстве и тем, что заявления на предоставление земельных участков для строительства жилых домов и под индивидуальное жилищное строительство в черте села Алтынсарино поступили через ЦОН.

"В течение одного дня после поступления заявлений они направляются для рассмотрения в отдел архитектуры. После чего отдел архитектуры по указанным заявлениям составляет акты выбора земельных участков и направляет на согласование заинтересованным организациям и в ГУ "Отдел земельных отношений акимата Костанайского района". Они направляют проект распоряжения на подпись акиму. Подписанное распоряжение о предоставлении земельного участка направляется в ЦОН со всеми документами", - пояснил аким сельского округа.

По его мнению, оснований для отказа в предоставлении земельных участков не имелось, так как заявления прошли согласование во всех государственных органах.

"Прямо байский уголок хотели построить", - высказался один из членов Совета по этике.

В действиях чиновника усмотрели признаки совершения дисциплинарного проступка, дискредитирующего государственную службу, выразившегося в оказании неправомерного предпочтения физическим лицам.

В итоге большинством голосов ему рекомендовано вынести предупреждение о неполном служебном соответствии.

Как указывается в Законе РК "О государственной службе", дисциплинарными проступками, дискредитирующими государственную службу, признаются:

неправомерное вмешательство в деятельность других государственных органов, организаций;

использование своих должностных полномочий при решении вопросов, связанных с удовлетворением своих материальных интересов либо близких родственников и свойственников;

предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) при поступлении и продвижении по государственной службе;

оказание неправомерного предпочтения физическим и (или) юридическим лицам при подготовке и принятии решений;

оказание кому бы то ни было любого не предусмотренного законодательством Республики Казахстан содействия в осуществлении предпринимательской и иной связанной с извлечением дохода деятельности и т.д.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2030307-hoteli-postroit-bayskiy-ugolok-akima-nakazali-v-kostanayskoy-oblasti/