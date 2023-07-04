Коран Кенесары хана передали Духовному управлению мусульман Казахстана

Ерлан Карин передал Коран Наурызбаю Таганулы. Фото: Акорда

Сегодня Государственный советник Ерлан Карин передал Коран Кенесары хана верховному муфтию Казахстана, сообщается на официальном сайте Акорды.

Глава государства на втором заседании Национального курултая в Туркестане сообщил о нахождении и возвращении в страну экземпляра Корана, подаренного знаменитым Маралом Ишаном Кенесары хану.

В своем выступлении Касым-Жомарт Токаев отметил, что Коран Кенесары хана будет передан Духовному управлению мусульман Казахстана.

Сегодня по поручению президента Государственный советник Ерлан Карин посетил муфтият и передал Коран Кенесары хана.

Государственный советник отметил, что Коран полностью изучен отечественными и зарубежными высококвалифицированными, опытными специалистами, которые единодушно определили, что он принадлежал Кенесары хану. Он также, подробно описав Коран, сообщил о его особенностях.

В торжественной церемонии приняли участие общественные деятели, представители интеллигенции, члены Национального Курултая и духовенство.

Согласно официальному сайту Института истории и этнологии имени Валиханова, Кенесары Касымов (Касымулы) (1802–1847) – видный государственный деятель, общеказахский хан (1841–1847), чингизид, внук Абылай хана. Руководитель национально-освободительной борьбы против колониальной политики Российской империи в 1837–1847 годы. Вел военные действия против Кокандского ханства.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2027530-koran-kenesary-hana-peredali-duhovnomu-upravleniyu-musulman-kazahstana/