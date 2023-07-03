Токаев обсудил проблемы казахстанской системы здравоохранения с Юрием Пя

Встреча Касым-Жомарта Токаева и Юрия Пя. Фото: Акорда

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял председателя правления корпоративного фонда University Medical Center Юрия Пя. Об этом сообщается на официальном сайте Акорды.

Президенту было доложено о результатах деятельности и дальнейших планах корпоративного фонда University Medical Center.

Главу государства проинформировали о ходе трансформации UMC путем создания на его базе первого Интегрированного академического медицинского центра, основной целью которого является улучшение качества медицинских услуг путем интеграции образования, исследований и клинической практики.

Юрий Пя рассказал Касым-Жомарту Токаеву о реализуемых фондом мерах по подготовке врачей новой формации и поделился своим видением перспектив совершенствования медицинского образования в стране.

В ходе встречи также были обсуждены проблемные вопросы отечественной системы здравоохранения, включая эффективность использования имеющейся инфраструктуры и меры по повышению качества оказания медицинской помощи в Казахстане.

По данным с официального сайта организации, корпоративный фонд University Medical Center (UMC) был учрежден в соответствии с решением попечительского совета Автономной организации образования "Назарбаев Университет" от 20 сентября 2015 года.

UMC, с общей мощностью 475 стационарных коек и 500 амбулаторно-поликлинических посещений в смену, объединяет в себе два инновационных медицинских центра: Диагностический центр, Центр материнства и детства.

Отмечается, что являясь частью интегрированной академической системы здравоохранения Назарбаев Университет, Корпоративный фонд “University Medical Center” привлекает иностранных специалистов "менторов" и организовывает международные мастер-классы на территории своих клиник для создания конкурентоспособного поколения медицинского персонала, разработки современных протоколов диагностики и лечения редких, тяжелых и запущенных форм заболеваний, а также совершенствования качества медицинской помощи.

Юрий Пя является доктором медицинских наук и председателем правления фонда. До вступления в должность на протяжении 10 лет занимал пост председателя правления АО "Национальный научный кардиохирургический центр".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2027345-tokaev-obsudil-problemy-otechestvennogo-zdravoohraneniya-s-yuriem-pya/