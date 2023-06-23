Назван лучший сельский аким в Казахстане

Кулжахан Елемесова. Фото: Facebook / Қордай ауданының әкімдігі

В честь Дня госслужащих Агентство по делам госслужбы провело конкурс среди сельских акимов страны. Лучшим сельским акимом признана Кулжахан Елемесова, сообщается на сайте АДГС.

Елемесова возглавляет Карасайский сельский округ Кордайского района Жамбылской области.

Как рассказали в ведомстве, по требованию конкурса участники представили на рассмотрение комиссии проектные работы и информацию по результатам своей деятельности.

В состав комиссии конкурса вошли депутаты парламента, эксперты в области госуправления, ученые, представители СМИ и гражданского общества.

"Решением комиссии аким села Елемесова, находящейся на посту акима с 2018 года, была признана лучшей. За последний год ей удалось достичь высоких результатов в своей деятельности.

Под ее руководством Карасайский сельский округ смог привлечь инвестиции для выращивания яблоневых садов площадью 118 га с системой интенсивного полива, а также решить ряд социально значимых вопросов, таких как строительство спортивно-оздоровительного центра, а также ремонт школы и дорог", - рассказали в агентстве.

Помимо Елемесовой, I место получил аким Балкантауского сельского округа Каркаралинского района Карагандинской области Аслан Рахимбергенов.

II место присвоено Гулжазире Абеновой акиму сельского округа Бирлик Курмангазинского района Атырауской области.

На III месте Омирбек Бекбаев аким сельского округа Карауыл Абайского района области Абай.

Комиссия также выявила лучших в специальных номинациях:

в номинации "Лучший социальный проект" победителем признан Ермек Нурахметов - аким сельского округа Жетысу Панфиловского района области Жетысу;

в номинации "Открытый аким" победителем признан Жаксылык Ногайбаев - аким сельского округа Ортакшыл Шиелийского района Кызылординской области,

Куралай Кудайбергенова, аким Тарасовского сельского округа Жаксынского района Акмолинской области, получила почетное звание "Лучшим аким-хозяйственник".

Напомним, сегодня, 23 июня, в Казахстане празднует День государственного служащего и День полиции. Ранее глава государства поздравил госслужащих и полицейских.

Добавим также, что согласно информации на сайте акимата Кордайского района, Кулжахан Алмасовна Елемесова родилась 6 октября 1965 года в селе Карасай Кордайского района

Окончила Казахский политехнический университет им. В.И.Ленина по специальности "электронно-вычислительные машины", Таразский государственный университет им. М.Х.Дулати по специальности "культурно-досуговая работа".

Карьера:

с 1987 по 1989 год - инженер-электронщик, Жамбылский кожевенный комбинат, г.Тараз;

с 1989 по 1993 год - помощник бригадира, работник склада, совхоз "Алмалы", Кордайский район;

с 1993 по 1995 год - бухгалтер, совхоз "Алмалы", Кордайский район;

с 1996 по 1998 год - работник сада, совхоз "Алмалы", Кордайский район;

с 1998 по 2002 год - работник, КХ "Арал", Кордайский район;

с 2002 по 2018 од - заведующий клубом, Карасайский сельский клуб, село Карасай.

С 2018 года является акимом Карасайского сельского округа.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2026170-nazvan-luchshiy-selskiy-akim-v-kazahstane/