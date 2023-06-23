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30 лет независимости Казахстана

"Каждому из вас нужно стать примером": Токаев поздравил госслужащих и полицейских

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Касым-Жомарт Токаев
Касым-Жомарт Токаев. Фото: akorda.kz

Президент Касым-Жомарт Токаев на своей странице в Twitter поздравил с профессиональным праздником казахстанских государственных служащих и полицейских.

"Поздравляю с профессиональными праздниками госслужащих и полицейских! Для построения справедливого государства каждому из вас нужно стать примером подлинного патриотизма, честности и ответственного отношения к делу. Ваши знания и опыт должны служить на благо народа", – написал президент.

Отметим, что в этом году казахстанская полиция празднует свое 31-летие. Как сообщается на сайте МВД РК, 23 июня 1992 года Верховным советом был принят закон "Об органах внутренних дел Республики Казахстан", который стал первым актом, определившим задачи и функции полиции, ее права и обязанности, сформировавшим правовое поле для практической деятельности полиции.

"В качестве основных принципов деятельности органов внутренних дел закон закрепил гласность, законность и уважение и соблюдение прав человека и гражданина", - говорится в материале.

На единой платформе госорганов РК указано, что 23 июня - единый профессиональный праздник для всех государственных служащих мира.

Еще 20 декабря 2002 года 57 Сессия Генеральной Ассамблеи ООН приняла резолюцию о провозглашении 23 июня Днем государственной службы ООН и призвала государства - члены ООН определить этот день в каждой стране.

В 2013 году указом президента в Казахстане этот день также утвержден Днем государственного служащего.

Согласно данным Бюро нацстатистики, сегодня в Казахстане на государственной службе трудится почти 84 тыс. человек. Из них 55% составляют женщины, а более половины – 52,7% работают в центральных государственных органах.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2026034-kazhdomu-iz-vas-nuzhno-stat-primerom-tokaev-pozdravil-gossluzhaschih-i-politseyskih/

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