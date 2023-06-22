Досаев ответил на вопрос, есть ли у него амбиции стать премьер-министром

Ерболат Досаев. Фото: акимат Алматы

Аким Алматы Ерболат Досаев во время брифинга на площадке СЦК ответил на вопрос, есть ли у него амбиции стать премьер-министром, передает корреспондент NUR.KZ.

"Я работаю 1 год 5 месяцев, считаю, для акима это малый период. Проведена подготовительная работа по реализации проекта, по его развитию. И очень желаю продолжить эту работу. Я работаю в своем родном городе и для меня это уникальный шанс что-то сделать.

Поэтому некогда думать – работы слишком много, такая активная работа у акимата и лично у меня, ворох проблем мы решаем. Я исключительно сосредоточен на работе в Алматы", – заявил аким.

Ранее жители города задавали Досаеву вопрос, могут ли его перевести в Астану, на что аким ответил, что никуда уходить не собирается.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2025935-dosaev-otvetil-na-vopros-est-li-u-nego-ambitsii-stat-premer-ministrom/