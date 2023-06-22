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Досаев ответил на вопрос о рекламном бизнесе, принадлежавшем его жене

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Аким Алматы Ерболат Досаев с супругой
Аким Алматы Ерболат Досаев с супругой. Фото: пресс-служба акимата Алматы

Аким Алматы Ерболат Досаев во время брифинга на площадке СЦК ответил на вопрос о рекламном бизнесе, принадлежавшем его жене, передает корреспондент NUR.KZ.

Во время брифинга журналист задал вопрос акиму Алматы о том, что заметное количество рекламы в городе размещено на рекламных конструкциях компании, одним из соучредителей которой является супруга Досаева.

Ерболат Досаев ответил, что компанию продали несколько месяцев назад, а его жене и вовсе принадлежала лишь малая доля.

"Компания была создана очень давно, основным партнером является мировой лидер в области рекламы, остальные доли были распределены между четырьмя учредителями. С учетом моего прихода в город (администрацию города - прим. ред.) я понимал, что этот вопрос встанет.

В декабре прошлого года два частных партнера, в том числе моя супруга, продали свои доли - 15% - другим частным партнерам. Я к рекламному бизнесу города отношения не имею.

И исторически доля была всего 15%. Вопрос, связанный с бизнесом, развивался самостоятельно без моего участия", - сообщил аким.

Он добавил, что сделка была совершена в декабре прошлого года, а до этого момента проходили переговоры касательно цены.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2025910-dosaev-otvetil-na-vopros-o-reklamnom-biznese-prinadlezhavshem-ego-zhene/

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