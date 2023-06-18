Токаев поздравил казахстанских врачей с Днем медицинского работника

Касым-Жомарт Токаев. Фото: Акорда

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанских медиков с профессиональным праздником. Поздравление глава государства опубликовал на своей официальной странице в Twitter.

"Поздравляю медицинских работников с профессиональным праздником! Посвятив жизнь благородной миссии, вы заслуженно пользуетесь уважением в обществе. Здоровье нации – главное богатство страны. Государство всегда будет уделять особое внимание здравоохранению и поддержке врачей", – написал президент.

Напомним, что согласно официальному перечню праздничных дат в РК, День медицинского работника отмечается каждое третье воскресенье июня.

Вчера с поздравлением к казахстанским медикам также обратилась министр здравоохранения Ажар Гиният. Об этом сообщается на официальном сайте Минздрава.

Она отметила, что в числе важнейших достижений всей сферы здравоохранения – рост средней продолжительности жизни казахстанцев, которая впервые в истории составила 74,4 года.

Министр особо отметила большой труд медицинских работников на селе, также подчеркнула важную роль коллег из амбулаторно-поликлинической системы. Благодаря их каждодневной кропотливой работе население обеспечивается лекарствами, проводятся профилактические осмотры, пациенты получают необходимые консультации и поддержку для дальнейшего лечения.

Как пишет сайт Calend.ru, празднование Дня медицинского работника было установлено Указом президента РК в 1998 году. Но традиция сохранилась еще с советских времен – праздник был установлен Указом президиума Верховного Совета СССР от 1 октября 1980 года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2025029-tokaev-pozdravil-kazahstantsev-s-dnem-meditsinskogo-rabotnika/