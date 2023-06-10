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30 лет независимости Казахстана

"Глубоко знал чаяния народа": Нурсултан Назарбаев о Бердибеке Сапарбаеве

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Нурсултан Назарбаев
Нурсултан Назарбаев. Фото: nazarbayev.kz

Нурсултан Назарбаев выразил соболезнования в связи с кончиной видного государственного и политического деятеля Бердибека Сапарбаева. Об этом сообщается на официальном сайте Первого президента Казахстана.

"Он работал на самых ответственных должностях, в том числе был акимом ряда областей, министром труда и социальной защиты населения, заместителем премьер-министра. На каждом посту он вносил значительный вклад в развитие и процветание Казахстана.

Он был квалифицированным и уважаемым руководителем, отличавшимся высокими моральными качествами и интеллектом, глубоко знавшим чаяния народа, умевшим принимать оперативные и эффективные решения по самым сложным вопросам", - говорится в телеграмме.

Нурсултан Назарбаев выразил уверенность в том, что светлый образ Бердибека Машбековича навсегда сохранится в памяти людей.

Напомним, сегодня стало известно, что скончался Бердибек Сапарбаев. Ему было 70 лет. Ранее он возглавлял пять регионов Казахстана - Кызылординскую, Южно-Казахстанскую, Восточно-Казахстанскую, Актюбинскую и Жамбылскую области. Был заместителем премьер-министра, министром труда и социальной защиты населения РК.

В 2022 году стал председателем Совета директоров АО "Национальный холдинг "QazBioPharm".

Глубокие соболезнования в связи с кончиной видного государственного и общественного деятеля выразил глава государства. Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму родным и близким Бердибека Сапарбаева.

"Все эти годы Бердибек Машбекулы с честью трудился на самых ответственных участках работы и внес огромный вклад в политико-экономическое, социально-культурное развитие страны и регионов. Он умел с большим знанием дела претворять в жизнь государственную политику, неустанно работал во благо процветания Казахстана. Его уважали за исключительные человеческие качества. Имя и светлый образ Бердибека Машбекулы навсегда останутся в памяти народа", - отметил президент Казахстана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2024220-gluboko-znal-chayaniya-naroda-nursultan-nazarbaev-o-berdibeke-saparbaeve/

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