Токаев поговорил по телефону с Шахбазом Шарифом

Касым-Жомарт Токаев и Шахбаз Шариф. Фото: t.me/aqorda_resmi

Состоялся телефонный разговор главы государства с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом. Об этом сообщает пресс-служба президента Казахстана в официальном Telegram-канале.

По инициативе пакистанской стороны состоялся телефонный разговор Касым-Жомарта Токаева с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом. Обсуждены перспективы казахско-пакистанского сотрудничества в торгово-экономической сфере.

Стороны также отметили положительную динамику роста взаимной торговли и расширение сотрудничества между Казахстаном и Пакистаном в различных отраслях.

"В ходе беседы лидеры вновь подтвердили свою заинтересованность в дальнейшем укреплении двусторонних отношений между странами.

В завершение беседы премьер-министр Шахбаз Шариф пригласил президента Касым-Жомарта Токаева посетить Пакистан с официальным визитом в любое удобное для него время", - сообщили в пресс-службе главы государства.

По информации официального сайта посольства Казахстана в Пакистане, Пакистан стал одним из первых государств мира, признавшим в 1991 году суверенный статус Республики Казахстан.

Дипломатические отношения между республиками установлены 24 февраля 1992 года.

С 27 ноября 1994 года в Исламабаде функционирует посольство Казахстана.

Первым Чрезвычайным и Полномочным послом Республики Казахстан в Исламской Республике Пакистан был известный ученый-юрист и дипломат Тамас Айтмухамбетов.

Отношения между странами в настоящее время развиваются в конструктивном ключе.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2024209-tokaev-pogovoril-po-telefonu-s-shahbazom-sharifom/