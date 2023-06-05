Токаев дал ряд поручений председателю Верховного суда
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Президент Касым-Жомарт Токаев принял председателя Верховного суда Асламбека Мергалиева. Об этом сообщается на официальном сайте Акорды.
Касым-Жомарт Токаев был ознакомлен с ходом модернизации судебной системы в стране.
Председатель Верховного суда рассказал о реализации задач по обеспечению независимости судов и судей, укреплению судейского корпуса высококвалифицированными юристами, а также усилению гарантий прав граждан и бизнеса в судебном процессе.
Президент был проинформирован о принятии мер, направленных на укрепление аналитического обеспечения судебной деятельности, повышение ответственности председателей областных судов.
Глава государства акцентировал внимание на важности качественной реализации проводимых в судебной системе реформ и продолжении работы по повышению доверия общества к судам, а также усилению защиты прав граждан.
Добавим, что, согласно Конституционному закону РК "О судебной системе и статусе судей Республики Казахстан", Верховный Суд является высшим судебным органом по гражданским, уголовным и иным делам, подсудным местным и другим судам, осуществляет функции кассационной инстанции по отношению к ним и дает разъяснения по вопросам судебной практики посредством принятия нормативных постановлений.
Верховный Суд:
- рассматривает судебные дела и материалы, отнесенные к его подсудности;
- изучает судебную практику и по итогам ее обобщения рассматривает вопросы соблюдения законности при отправлении правосудия судами республики;
- принимает нормативные постановления, постановления;
- осуществляет другие полномочия, предусмотренные законом.
Верховный Суд состоит из председателя и судей. Общее число судей Верховного Суда устанавливается президентом Республики Казахстан по представлению председателя Верховного Суда.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2023435-tokaev-dal-ryad-porucheniy-predsedatelyu-verhovnogo-suda/