Токаев дал ряд поручений председателю Верховного суда

Касым-Жомарт Токаев и Асламбек Мергалиев. Фото: Акорда

Президент Касым-Жомарт Токаев принял председателя Верховного суда Асламбека Мергалиева. Об этом сообщается на официальном сайте Акорды.

Касым-Жомарт Токаев был ознакомлен с ходом модернизации судебной системы в стране.

Председатель Верховного суда рассказал о реализации задач по обеспечению независимости судов и судей, укреплению судейского корпуса высококвалифицированными юристами, а также усилению гарантий прав граждан и бизнеса в судебном процессе.

Президент был проинформирован о принятии мер, направленных на укрепление аналитического обеспечения судебной деятельности, повышение ответственности председателей областных судов.

Глава государства акцентировал внимание на важности качественной реализации проводимых в судебной системе реформ и продолжении работы по повышению доверия общества к судам, а также усилению защиты прав граждан.

Добавим, что, согласно Конституционному закону РК "О судебной системе и статусе судей Республики Казахстан", Верховный Суд является высшим судебным органом по гражданским, уголовным и иным делам, подсудным местным и другим судам, осуществляет функции кассационной инстанции по отношению к ним и дает разъяснения по вопросам судебной практики посредством принятия нормативных постановлений.

Верховный Суд:

рассматривает судебные дела и материалы, отнесенные к его подсудности;

изучает судебную практику и по итогам ее обобщения рассматривает вопросы соблюдения законности при отправлении правосудия судами республики;

принимает нормативные постановления, постановления;

осуществляет другие полномочия, предусмотренные законом.

Верховный Суд состоит из председателя и судей. Общее число судей Верховного Суда устанавливается президентом Республики Казахстан по представлению председателя Верховного Суда.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2023435-tokaev-dal-ryad-porucheniy-predsedatelyu-verhovnogo-suda/