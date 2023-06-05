Токаев поучаствовал в церемонии в честь прошедшего накануне праздника (фото)

Касым-Жомарт Токаев на церемонии поднятия госфлага. Фото: Акорда

Президент Касым-Жомарт Токаев принял участие в церемонии поднятия государственного флага. Об этом сообщается на официальном сайте главы государства.

Торжественная церемония прошла в этномемориальном комплексе "Атамекен".

Начальник роты Почетного караула отдал президенту рапорт о готовности к церемонии. Затем прозвучал государственный гимн и был поднят государственный флаг Республики Казахстан.

Обращаясь к собравшимся, Касым-Жомарт Токаев отметил, что государственные символы являются ярким олицетворением суверенитета и государственности.

"Небесно-голубой флаг, герб и гимн священны для всего нашего народа. Независимость – это наша главная ценность, а гордо возвышающийся стяг служит воплощением высокого авторитета страны. В тяжелые времена единое знамя объединяло наших предков. Белый стяг Абылай-хана сплотил воедино весь казахский народ. Флаг лидеров движения Алаш призывал к мужеству и вызывал чувство гордости. Мы продолжаем славное дело наших отцов. Сегодня флаг Независимого Казахстана гордо реет возле здания Организации Объединенных Наций. Он побывал над Землей вместе с нашими космонавтами, альпинисты вознесли его над самой высокой точкой мира, он не раз поднимался на спортивных мероприятиях под звуки нашего государственного гимна. Во всем мире узнаваем наш небесно-голубой стяг", – заявил глава государства.

Президент подчеркнул, что долг каждого гражданина – чтить священные символы. В этом контексте он указал на воспитательное значение сегодняшней церемонии.

"Мы никому не позволим посягать на наши священные ценности. В этом году усилены меры наказания за надругательство над государственными символами. Особое внимание следует уделить разъяснительной работе среди населения. Патриотизм начинается именно с уважения к государственной символике. Мы даем хороший пример подрастающему поколению, прославляя наши государственные символы и воспитывая его в духе патриотизма и созидания. Поэтому сегодняшнее мероприятие имеет огромное просветительское и воспитательное значение", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Как заявил президент, государственные символы олицетворяют историю, самобытность и светлые устремления нашего народа в будущее.

"Они несут в себе колоссальный заряд энергии, который объединяет всех граждан Казахстана, укрепляет нашу общенациональную идентичность. Во время больших праздников и знаковых спортивных побед в наших сердцах сильнее разгорается пламя любви к Родине, мы острее чувствуем гордость за свою страну. Почитание государственных символов является ярким показателем высокой гражданственности и подлинного патриотизма. Флаг, герб, гимн – это слава нашего государства и честь нашего народа. Они дают нам силу твердо идти вперед и добиваться высоких целей", – подчеркнул президент.

В ходе церемонии 12 лучших выпускников военных вузов получили офицерские погоны из рук президента – верховного главнокомандующего вооруженными силами Республики Казахстан.

В завершение роты почетного караула Службы государственной охраны, Министерства обороны, Министерства внутренних дел прошли торжественным маршем перед президентом и участниками церемонии.

В мероприятии приняли участие председатель мажилиса парламента Ерлан Кошанов, премьер-министр Алихан Смаилов, государственный советник Ерлан Карин, руководитель Администрации президента Олжас Бектенов, руководители государственных органов, члены правительства, депутаты парламента, члены республиканской комиссии по вопросам государственных символов и геральдики ведомственных и иных, приравненных к ним, наград, курсанты высших военных учебных заведений и их родственники.

Как указывается на сайте Акорды, 4 июня 2007 года был принят Конституционный Закон "О государственных символах РК", в соответствии с которым 4 июня ежегодно празднуется как День Государственных символов.

В Казахстане государственными символами являются государственный флаг, государственный герб и государственный гимн.

Государственный флаг РК представляет собой прямоугольное полотнище голубого цвета с изображением в центре солнца с лучами, под которым расположен парящий орел. У древка – вертикальная полоса с национальным орнаментом. Изображение солнца, его лучей, орла и национального орнамента – цвета золота.

Автор казахстанского флага – заслуженный деятель искусств Казахстана Шакен Ниязбеков.

Государственный герб Казахстана имеет форму круга и представляет собой изображение шанырака на голубом фоне, от которого во все стороны в виде солнечных лучей расходятся уыки. Справа и слева от шанырака расположены изображения мифических крылатых коней. В верхней части расположена объемная пятиконечная звезда, а в нижней части – надпись "Қазақстан". Изображение звезды, шанырака, уыков, мифических коней, а также надписи "Қазақстан" – цвета золота.

Авторами государственного герба РК являются известные архитекторы Жандарбек Малибеков и Шот-Аман Валиханов.

Гимн Казахстана, ранее известный как песня "Менің Қазақстаным", по инициативе первого президента Нурсултана Назарбаева был утвержден парламентом страны 6 января 2006 года. Впервые он прозвучал 11 января 2006 года во время торжественной инаугурации Назарбаева.

Музыка – композитора Шамши Калдаякова, слова – Жумекена Нажимеденова и Нурсултана Назарбаева.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2023389-tokaev-prinyal-v-tseremonii-v-chest-proshedshego-nakanune-prazdnika/