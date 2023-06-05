Озвучены планы Токаева на ближайшую неделю

Касым-Жомарт Токаев. Архивное фото: t.me/bort_01

Какие мероприятия посетит глава государства Касым-Жомарт Токаев на ближайшей неделе, сообщила сегодня Акорда в своем официальном Telegram-канале.

5 июня президент Касым-Жомарт Токаев примет участие в церемонии поднятия государственного флага.

В ходе церемонии президент Казахстана – Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Республики Казахстан вручит офицерские звания лучшим выпускникам военных вузов.

8 июня глава государства выступит на пленарной сессии Международного форума "Астана".

Участники форума, проходящего под тематикой "Преодоление вызовов через диалог: по пути сотрудничества, развития и прогресса", обсудят вопросы изменения климата, нехватки продовольствия и энергетической безопасности.

Среди высоких гостей форума – эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани, президент Кыргызстана Садыр Жапаров, председатель президиума Боснии и Герцеговины Желька Цвиянович, директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева, генеральный директор ЮНЕСКО Одрэ Азуле, заместитель Генерального секретаря ООН, исполнительный секретарь Экономической и социальной комиссии для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) Армида Алисджабана, премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов и другие.

На полях форума президент Касым-Жомарт Токаев проведет ряд двусторонних встреч.

Напомним, международный форум "Астана" состоится в столице Казахстана 8 и 9 июня.

Цель мероприятия – объединение усилий мирового сообщества для поиска консолидированных ответов на беспрецедентные вызовы, связанные с нарастанием геополитической напряженности и кардинальной трансформацией традиционных моделей межгосударственного сотрудничества.

В целом, на форуме ожидается более 1000 зарубежных гостей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2023365-ozvucheny-plany-tokaeva-na-blizhayshuyu-nedelyu/