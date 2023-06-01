Школьников привели на экскурсию в Акорду, пока Токаев в Алматы (фото)

Школьники в Акорде. Фото: t.me/aqorda_resmi

Сегодня, 1 июня, в Международный день защиты детей, на экскурсии в резиденции президента в Астане побывали около 70 учащихся из всех регионов страны, сообщается в официальном Telegram-канале Акорды.

В Международный день защиты детей – 1 июня с познавательной экскурсией в Акорде побывали около 70 учащихся из всех регионов Казахстана.

Среди них победители международных и республиканских олимпиад, отличники учебы.

"В ходе экскурсии дети посетили посетили Центральный парадный холл на первом этаже и Торжественный зал, в котором проводятся официальные приемы. Учащиеся также осмотрели Восточный, Мраморный, Золотой, Овальный и другие залы, предназначенные для переговоров и встреч, а также библиотеку.

Затем детям рассказали об интересных фактах, связанных с главным зданием страны", – говорится в сообщении.

Сегодня в Казахстане и множестве других стран отмечается Международный день защиты детей. Поздравление в честь этого дня опубликовал президент Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства заявил, что создание благоприятных условий для развития подрастающего поколения всегда будет в приоритете государства.

Кроме того, глава государства посетил Центр инновационного творчества школьников, расположенный в Наурызбайском районе Алматы.

Ознакомившись с работой центра, Касым-Жомарт Токаев побеседовал со школьниками и поздравил их с Днем защиты детей. Он отметил, что подобных центров для формирования творческих способностей, раскрытия таланта детей, должно быть как можно больше по стране.

Добавим, по информации на официальном сайте СНГ, Международный день защиты детей отмечается с 1950 года.

Данный праздник — это прежде всего напоминание взрослым о необходимости соблюдения прав детей на жизнь, на свободу мнения и религии, на образование, отдых и досуг, на защиту от физического и психологического насилия, на защиту от эксплуатации детского труда как необходимых условий для формирования гуманного и справедливого общества.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2022976-okolo-70-shkolnikov-priglasili-na-ekskursiyu-v-akordu/