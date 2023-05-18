Не пришел на правчас из-за гостей: в акимате Мангистау ответили на замечание депутата замакима

Улугбек Тналиев. Фото: facebook.com/AkimatMangystau

В пресс-службе акимата Мангистауской области ответили на замечание зампреда мажилиса Дании Еспаевой - вчера она "передала привет" замакима региона, пропустившему правительственный час, передает Lada.kz.

Как пишет издание, в ходе правительственного часа в мажилисе, посвященного развитию казахстанской науки, Дания Еспаева сделала замечание заместителю акима Карагандинской области Ерболу Аликулову, который пропустил заседание "из-за другого совещания".

"В следующий раз, пожалуйста, когда приглашаем заместителей акимов областей, они должны быть на совещании", - потребовала заместитель председателя мажилиса.

Далее Еспаева предоставила слово заместителю акима Мангистауской области Улугбеку Тналиеву, однако того на встрече тоже не оказалось. За него по видеоконференцсвязи ответил вновь назначенный руководитель управления внутренней политики Мангистау Батырхан Куанышбеков.

"К сожалению, сейчас заместителя акима нет на месте. В область приехали гости, он находится вместе с ними", - сказал госслужащий.

На это Еспаева заявила, что знает о гостеприимстве актаусцев.

"Тогда можете не отвечать, пусть ходит с гостями. Передавайте привет от нас заместителю акима. Актаусцы гостеприимные, мы это знаем. Ответ от вас не нужен. Спасибо", - сказала Еспаева.

В акимате Мангистауской области прокомментировали ситуацию.

В ведомстве сообщили, что 17 мая в Актау проходили масштабные мероприятия в рамках празднования 20-летия драмтеатра имени Нурмухана Жанторина.

Ситуацию заместителю председателя мажилиса пытался прояснить на совещании Батырхан Куанышбеков, но, как говорит сам чиновник, из-за того, что его прервали, "случился конфуз".

"Правительственный час был запланирован на 15 мая, но потом был перенесен на 17 мая на 14:00 (13:00 по времени Актау). В это время шло завершение республиканской научно-практической конференции, поэтому заместитель акима Мангистауской области прибыл на правительственный час с опозданием.

Для участия в республиканской научно-творческой конференции приехало более 50 именитых гостей, среди которых известные артисты страны, театральный критик Еркин Жуасбек и выдающийся актер театра и кино, режиссер, художественный руководитель Казахского национального академического театра драмы имени Мухтара Ауэзова Асанали Ашимов, ректор Казахской национальной академии искусств имени Темирбека Жургенова Азамат Сатыбалды и директора театров нашей страны", - сообщили в областном акимате.

Напомним, Улугбек Тналиев занял пост заместителя акима Мангистауской области в июне прошлого года. До этого назначения он руководил Управлением общественно-политической работы и был директором одного из департаментов Министерства информации и общественного развития.

В разные годы работал заместителем акима Махамбетского района Атырауской области, заместителем руководителя Управления координации занятости и социальных программ Атырауской области, а также заместителем акима города Атырау.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2021053-pochemu-zamakima-mangistau-otsutstvoval-na-pravitelstvennom-chase-obyasnili-v-akimate/