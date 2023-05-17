Планируют ли переименовать Назарбаев Университет, ответил глава Миннауки

Здание Назарбаев Университет. Фото: nu.edu.kz

Глава Миннауки в кулуарах мажилиса высказался о том, не связана ли критика депутатов в адрес Назарбаев Университета с тем, что у первого президента забрали статус Елбасы, пишет корреспондент NUR.KZ.

"Нет, я думаю, никаким образом это не связано. Все вопросы были адресованы по конкретным наукометрическим показателям университета, по присутствию в международных рейтингах. Поэтому здесь, я думаю, этот вопрос не стоит политизировать. Мы должны рассматривать его как сильный, научный исследовательский центр и всеми силами попытаться его сохранить и усилить потенциал", – заявил в ответ Саясат Нурбек.

Он отметил, что его задача, как министра науки и высшего образования, развить и полноценно использовать потенциал Назарбаев Университета, чтобы он стал большим исследовательским университетом.

У него также поинтересовались, есть ли в планах переименовать вуз, к примеру, присвоить имя Алихана Бокейханова.

"Таких планов нет. Повторюсь, политизировать не нужно. К нам таких официальных запросов по переименованию университета не поступало", – ответил он.

Ранее глава депутат Марат Абенов заявил, что Назарбаев Университету не дает никаких результатов за 15 лет деятельности, но имеет большое финансирование. Также мажилисмен отметил, что никто не проверял деятельность этого университета.

Депутата поддержал глава Миннауки Нурбек.

"Я с вами согласен, Мурат Абдуламитович, что финансирование очень огромное, но вклад, доля этого университета низкая", – заявил министр.

Глава ведомства также сказал, что Назарбаев Университет регулируется отдельным законом, и его система очень сложная.

В свою очередь директор научного администрирования Назарбаев Университета Асанбай Джумабеков в ответ заявил, что на сегодня в Назарбаев Университете реализуется более 300 научно-технических проектов, финансируемых за счет спонсорских средств.

Позже экс-глава Минпросвещения, а ныне депутат мажилиса Асхат Аймагамбетов в кулуарах палаты сообщил, что нельзя говорить о закрытии Назарбаев Университета, равно как и НИШ.

"Очевидно, что бюджет НУ намного больше. Львиная доля министерства по этой программе направляется в этот вуз. Сейчас можно подвергать сомнению нужен нам НУ или нет, может, скажу крамольную мысль, я считаю, что для развития нашей страны университет и НИШи нам нужны. Другое дело, что они должны стать более открытыми, чтобы они распространяли свой опыт, чтобы дорогие лаборатории НУ принимали и других ученых", – отметил он.

Также, по его словам, важно, чтобы была трансляция опыта университета на другие вузы.

"Мы должны на уровень Назарбаев Университета и НИШ (вывести – прим. ред.) финансирование других вузов и школ", – резюмировал парламентарий.

Как говорится на официальном сайте вуза, Назарбаев Университет (НУ) – это международный англоязычный исследовательский университет, расположенный в Астане. Это первый университет Казахстана, деятельность которого основана на принципах автономности и академической свободы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2021001-planiruyut-li-pereimenovat-nazarbaev-universitet-otvetil-glava-minnauki/