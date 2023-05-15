"Это имидж страны": в Казахстане хотят ввести правила поведения пограничников

Пограничник. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

На заседании мажилиса рассматривается законопроект, которым, помимо изменений и дополнений в ряд норм, предлагается ввести правила проведения пограничников, передает корреспондент NUR.KZ.

Согласно одному из пунктов законопроекта, предлагается внедрить стандарт поведения военнослужащего пограничной службы Комитета национальной безопасности при проведении пограничного контроля.

"Есть слова известного драматурга Станиславского: "Театр начинается с вешалки". Точно так же знакомство с нашим государством начинается с поста на границе, с пограничника, его внешнего вида и поведения.

На сегодня стандарт поведения военнослужащих пограничной службы не регламентирован, поэтому мы вносим такую норму. (…) В данном стандарте будут предусмотрены детальный порядок поведения пограничника при проведении пограничного контроля. Например, взаимодействие с гражданами, туристами, его внешний вид, состояние его рабочего места и т.д.", – сообщила глава Комитета по международным делам, обороне и безопасности Айгуль Куспан.

Заместитель председателя КНБ Марат Колкобаев также подчеркнул, что первый, кого видят иностранные граждане при заезде в страну, это пограничник.

"Как он их встретит, как будет относиться, его действия – все это отражается на имидже нашей страны. Когда мы введем этот стандарт, я думаю, будет порядок и уважение к нашим гражданам", – заявил он.

Отметим, согласно информации на официальном сайте Погранслужбы КНБ РК, Пограничная служба Комитета национальной безопасности Республики Казахстан является ведомством КНБ, осуществляющим защиту и охрану государственной границы РК на суше, в территориальных водах (море) и внутренних водах (в том числе в подводной среде) в целях обеспечения целостности и неприкосновенности госграницы, поддержания законности и установленного порядка в пограничном пространстве.

Пограничная служба осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией РК, законами РК, актами президента РК, иными нормативными правовыми актами и международными договорами, а также положением о Пограничной службе КНБ РК, указано на сайте.

С мая 2022 года Погранслужбу КНБ возглавляет генерал-майор Ерлан Алдажуманов. Он также является заместителем председателя Комитета нацбезопасности РК.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2020545-eto-imidzh-strany-v-kazahstane-hotyat-vvesti-pravila-povedeniya-pogranichnikov/