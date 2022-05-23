Токаев назначил нового директора Погранслужбы КНБ

Ерлан Алдажуманов. Фото: gov.kz

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал распоряжение о назначении нового заместителя председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан. Об этом сообщается на .

"Распоряжением главы государства Алдажуманов Ерлан Ергалиулы назначен заместителем председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан – директором Пограничной службы", – говорится в официальном сообщении Акорды.

Ерлан Алдажуманов родился 26 марта 1966 года в Семипалатинске.

В 1987 году он окончил Высшее пограничное командное училище имени Ф.Э. Дзержинского, а в 2018 году стал выпускником Военной академии Республики Беларусь.

В разные годы служил на должностях заместителя начальника пограничной заставы, пограничных отрядов, заместителя начальника Регионального управления, заместителя командующего пограничными частями Регионального управления.

С ноября 2014 года по сентябрь 2019 года являлся первым заместителем директора – начальником Главного штаба Пограничной службы КНБ Республики Казахстан.

В сентябре 2019 года был назначен начальником Регионального управления "Оңтүстік".

Ерлан Алдажуманов награжден орденом мужества и медалями.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1970628-tokaev-naznachil-novogo-direktora-pogransluzhby-knb/