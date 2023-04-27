На один город меньше станет в Павлодарской области

Курчатов. Иллюстративное фото: facebook.com/ovpkurch

В Павлодарском областном маслихате рассмотрели вопрос передачи территории Курчатова под юрисдикцию Абайской области. Депутаты единогласно поддержали предложение, передает Pavlodarnews.kz.

Предложение внес руководитель управления земельных отношений Павлодарской области Мурат Хамитов.

Он напомнил, что новая Абайская область образована из восьми районов Восточно-Казахстанской области и Семея. В ее состав включен и Курчатов, который находился в черте Павлодарской области, но фактически подчинялся ВКО.

"Общая площадь города составляет 11 гектаров. Налоги из Курчатова в областной бюджет не поступают, они остаются в бюджете города. Это решение позволит привести в соответствие границы Павлодарской и Абайской областей", - отметил Мурат Хамитов.

Депутаты единогласно поддержали предложение.

Курчатов - город в Абайской области. Расположен на левом берегу реки Иртыш между Семеем и Павлодаром. Бывший центр закрытого в 1991 году Семипалатинского ядерного полигона. Назван в честь советского физика Игоря Курчатова, который бывал здесь в длительных рабочих командировках.

Как указывается на официальном сайте администрации Курчатова, акимат города входит в единую систему исполнительных органов Республики Казахстан, обеспечивает проведение общегосударственной политики исполнительной власти в сочетании с интересами и потребностями развития Курчатова.

Состав акимата формируется акимом из заместителей акима, руководителя аппарата акима, первых руководителей исполнительных органов, финансируемых из местного бюджета. Количество членов акимата определяется главой города.

Персональный состав акимата определяется акимом и согласовывается решением сессии Курчатовского городского маслихата. Информационно-аналитическое, организационно-правовое и материально-техническое обеспечение деятельности акимата осуществляет аппарат акима Курчатова.

Главой города является Олег Чугунков.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2018542-na-odin-gorod-menshe-stanet-v-pavlodarskoy-oblasti/