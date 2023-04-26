Ашимбаев: Сенаторы будут поднимать региональные проблемы на центральном уровне

Маулен Ашимбаев. Фото: пресс-служба сената парламента РК

Каким образом будет выстроена совместная работа сената и маслихатов, сегодня рассказал председатель палаты парламента Маулен Ашимбаев, передает NUR.KZ.

Во время встречи с депутатами маслихата Алматинской области спикер сената акцентировал внимание на необходимости качественной и оперативной реализации задач, которые были поставлены на совещании по вопросам социально-экономического развития Казахстана президентом страны.

В связи с этим, председатель сената определил ряд приоритетных направлений в предстоящей совместной работе. Так, по мнению Маулена Ашимбаева важно активнее привлекать депутатов маслихатов к деятельности по принятию законов новой формации. А сенаторы, в свою очередь должны больше внимания уделять вопросам развития регионов и законодательно содействовать решению системных проблем.

"В каждом регионе существуют свои специфические актуальные проблемы. Большинство из них, как подчеркнул глава государства, связаны с инфраструктурой, социальными объектами, реализацией государственных программ. Депутаты сената будут планомерно поднимать их на центральном уровне и содействовать их положительному решению.

В прошлом году парламент принял 86 законов, 13 были инициированы депутатами. Принятые законы направлены на развитие страны и повышение качества жизни граждан. Кроме того, реализуются десять национальных проектов, утвержденных президентом страны. Все эти документы имеют прямое отношение к развитию регионов. Мы вместе должны обеспечить их качественную и оперативную реализацию", – сказал Маулен Ашимбаев.

Обратил внимание спикер сената и на важность повышения роли маслихатов в свете развития системы местного госуправления и самоуправления. Маулен Ашимбаев подчеркнул, что в действующее законодательство уже внесен ряд изменений, которые позволяют передать некоторые функции от центра – в регионы. Кроме того, в ближайшие месяцы ожидается принятие еще ряда законодательных новелл.

"Вопросу децентрализации системы управления большое значение придает президент страны Касым-Жомарт Кемелевич Токаев. В результате проведенных административных реформ ряд функций правительства был передан центральным государственным органам.

В рамках следующего этапа административных реформ ряд полномочий должен быть передан местным исполнительным органам власти. Уже в ближайшие месяцы мы планируем принять соответствующие законы.

В связи с этим, возможно, стоит рассмотреть вопрос о дальнейшем повышении роли маслихатов. Новый этап административных преобразований должен открыть путь к расширению компетенции местных представительных органов", – отметил Маулен Ашимбаев.

Затронул спикер сената и вопросы оказания материально-технической и методической помощи маслихатам. Предложение председателя – организация регулярных семинаров, тренингов и обмена опытом для депутатов маслихатов, что в итоге позволит создать достойные условия для повышения квалификации депутатов местных представительных органов.

Маулен Ашимбаев. Фото: пресс-служба сената парламента РК

В рамках визита в Алматинскую область спикер сената встретился и с активной молодежью региона. Он выразил уверенность в том, что новое поколение молодых управленцев продолжит курс на созидание Справедливого Казахстана.

"Государство всегда готово поддерживать активную молодежь, выслушать и помочь реализовать ваши идеи и предложения. Вы знаете, что 2019 и 2020 годы были объявлены годом молодежи и годом волонтера, был создан президентский молодежный кадровый резерв. Мы приглашаем вас принять активное участие в проектах сената – Школе аналитики и Клубе молодых экспертов. Будущее нашей страны неразрывно связано с вами. Мы верим, что каждый из вас, чувствуя эту ответственность, внесет большой вклад в развитие нашей страны в своих сферах", – отметил Маулен Ашимбаев.

Также спикер сената встретился с коллективом Центра оказания специальных социальных услуг "Шарапат".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2018366-ashimbaev-senatory-budut-podnimat-regionalnye-problemy-na-tsentralnom-urovne/