Аким Атырау назвал размер своей зарплаты

Мейрим Калауи. Кадр из видео: YouTube/Обожаю

Аким Атырау Мейрим Калауи озвучил размер своей заработной платы, а также ответил, есть ли у него автомобиль. Интервью с ним опубликовал журналист Асхат Ниязов в своем YouTube-канале "Обожаю".

В разговоре с журналистом градоначальник сообщил, какая у него на сегодняшний день зарплата.

"840 или 850 тыс. тенге. Два раза выплачивают. 300 с чем-то выплачивают авансом, потом еще 500. Система такая. А до этого, будучи первым заместителем председателя областного филиала партии Nur Otan (ныне Amanat), получал зарплату около 350 тыс. тенге", - поделился Мейрим Калауи.

Также, по словам акима Атырау, автомобиль у него только служебный, своего нет.

Кроме того, Асхат Ниязов поинтересовался, правда ли то, что у чиновника есть земля, подпадающая под ВПП аэропорта.

"Это было в 2011 году, когда я не работал в системе государственной службы. Я тогда выступал как услугополучатель от государства. От меня было заявление. В порядке очередности мне дали эту землю. Я на тот момент работал журналистом на телевидении. В это время получил землю на законных основаниях. Тогда нам давали эти земли в акимате. Сейчас там дом. Передал родителям, они живут.

У меня квартира в городе. Брал ее в ипотеку, которую закрыл 2 года назад. Своя уже", - ответил аким.

По информации официального сайта акимата Атырау, Мейрим Калауи родился 16 сентября 1985 года в селе Тасшагыл Атырауской области.

Окончил Атырауский государственный университет имени Досмухамедова и Российскую академию государственной службы при президенте РФ по специальностям "государственное и местное управление", "мастер делового администрирования - бизнес и государство".

Трудовой путь начал в 2006 году в "Атырау-Акпарат". Работал директором ТОО "Туран", заместителем директора - главным редактором Атырауского областного филиала РТРК "Казахстан", председателем КГП "Атырау-Акпарат".

Возглавлял Управление по делам молодежи Атырауской области, был заместителем руководителя аппарата акима региона, заместителем акима Атырау, акимом Индерского района.

С июля 2021 года до назначения на должность акима Атырау (март 2022 года) занимал пост первого заместителя председателя Атырауского областного филиала партии Nur Otan (ныне Amanat).

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2018279-akim-atyrau-nazval-razmer-svoey-zarplaty/