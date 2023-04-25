Аким подал в отставку в Костанайской области

Адиль Умуртаев. Фото: gov.kz

Аким города Тобыла Адиль Умуртаев подал в отставку по собственному желанию. Данную информацию подтвердили в пресс-службе акимата Костанайского района, передает Алау.

По данным официального сайта аппарата акима Костанайского района, Адиль Умуртаев в 2004 году окончил Костанайский государственный университет имени Байтурсынова по специальности "экономист".

Карьеру начал в августе 2004 года специалистом отдела учета и отчетности финансового управления Камыстинского района.

Также работал ведущим специалистом отдела экономики и финансов отдела образования Камыстинского района, ведущим и главным специалистом отдела финансов Камыстинского района.

Занимал должности в Управлении финансов Костанайской области и аппарате Костанайского областного маслихата.

Был акимом Мичуринского сельского округа Костанайского района, временно исполнял обязанности главы Затобольска.

С июля 2017 года был назначен акимом города Тобыла.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2018228-akim-podal-v-otstavku-v-kostanayskoy-oblasti/