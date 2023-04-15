Видео о дочери министра Саткалиева прокомментировали в Минэнерго

Алмасадам Саткалиев. Фото: facebook.com/minenergork

В соцсетях появилось видео с сообщением о том, что дочь министра энергетики Казахстана Алмасадама Саткалиева якобы состоит в отношениях с "внебрачным сыном Нурсултана Назарбаева". Однако эту информацию в Минэнерго назвали недостоверной.

В ведомстве BaigeNews.kz сообщили, что дочь министра энергетики не состоит в личных отношениях со своим одноклассником, который фигурирует на видео.

"Сам Алмасадам Саткалиев не имеет и не имел ранее каких-либо родственных связей с Первым президентом", - заявили в Минэнерго.

Напомним, Алмасадам Саткалиев был назначен министром энергетики Казахстана 4 апреля 2023 года.

По информации официального сайта возглавляемого им ведомства, он родился 31 октября 1970 года в Алматы.

В 1992 году окончил Казахский государственный университет им. Аль-Фараби по специальности "механика", в 2013 году - Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ, магистр экономики, в 2015 году - Назарбаев Университет, Высшая школа бизнеса, магистр делового администрирования для управленческих кадров, в 2016 году - Стэнфордский Университет, Высшая школа бизнеса, программа для управленческих кадров.

Начал свою карьеру в 1992 году с должности директора ТОО "ТаССаТ".

Затем был начальником департамента управления проектами ЗАО "KазТрансОйл", первым вице-президентом АО "KEGOC", директором по управлению электроэнергетическими активами АО "Самрук", вице-министром энергетики и минеральных ресурсов РК, председателем правления АО "KEGOC", управляющим директором АО "Самрук-Казына", председателем правления АО "Самрук-Энерго", заместителем председателя ОЮЛ "KAZENERGY", управляющим директором по управлению активами АО "Самрук-Казына".

До назначения министром занимал пост председателя правления АО "Самрук-Казына".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2016904-video-o-docheri-ministra-satkalieva-prokommentirovali-v-minenergo/