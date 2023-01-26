Нацсовет по науке с нобелевским лауреатом из США в составе создали в Казахстане

Касым-Жомарт Токаев. Фото: Акорда

Главой государства подписан Указ "О создании Национального совета по науке и технологиям при Президенте Республики Казахстан", сообщается в официальном Telegram-канале пресс-службы президента.

Создание Совета будет способствовать совершенствованию управления национальной научной системы и выработке рекомендаций по определению приоритетов дальнейшего развития государственной политики в области науки и научно-технической деятельности Республики Казахстан.

Указом утверждены положение и состав Национального совета по науке и технологиям при президенте Республики Казахстан. В него включены академики, ученые, представляющие приоритетные направления науки, имеющие высокий уровень научно-исследовательской активности и международное признание.

В числе членов совета лауреат Нобелевской премии профессор физики и астрофизики Центра космологической физики Беркли Джордж Фицджеральд Смут III (США), а также наши соотечественники, занимающиеся исследовательской деятельностью в ведущих научных центрах мира.

Кроме того, в состав вошли члены правительства, ответственные за реализацию научной, научно-технологической и инновационной политики.

"Широкое представительство в Национальном совете ведущих отечественных и зарубежных ученых позволит обеспечить принятие перспективных и стратегически значимых решений в области развития казахстанской науки", - говорится в релизе Акорды.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2006931-v-kazahstane-sozdadut-natsionalnyy-sovet-po-nauke-i-tehnologiyam-pri-prezidente/