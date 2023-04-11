"Я тебе зарплату плачу": аким Жаксылык Омар не считает, что чиновники – слуги народа

Жаксылык Омар. Фото: instagram.com/zhaksylyk_omar

Аким Усть-Каменогорска Жаксылык Омар высказал свою точку зрения о том, должен ли госслужащий быть слугой. Рассуждениями градоначальник поделился на своей официальной странице в Instagram.

"Чиновник – слуга народа. Эту фразу в нашем обществе любят использовать многие. И не всегда в положительном ключе. За более чем 20 лет работы на госслужбе я много раз слышал от своих соотечественников в свой адрес и в адрес моих коллег такие фразы: "Я тебе зарплату плачу", "Ты мне всем обязан" и "Вы меня должны слушаться". Это, конечно, крайности, но они имеют место быть", - пишет аким Усть-Каменогорска.

Однако, считает он, рядовой госслужащий - это человек среднего достатка с такими же проблемами, как и у всех. Он живет в небольшой квартире, трудится на работе от звонка до звонка, растит детей и даже берет кредиты в банке, а еще он платит налоги не меньше любого казахстанца.

"Так почему этот человек в умах других стал материально обязанным? Как все-таки до этого дошло?" - задается вопросом Жаксылык Омар.

По словам градоначальника, понятие о слугах народа восходит к эпохе античности. Еще Сократ писал: "Народ должен назначать представителей власти, [...] а люди, располагающие достаточным досугом, должны посвятить себя заботам об общественных делах как слуги народа".

"По сути речь идет о богатых аристократах, которые своим материальным благополучием обязаны народу. И в той экономике это утверждение было справедливым. Но можем ли мы применять это к современному Казахстану? Не думаю.

В большинстве древних держав никто не думал брать налоги с правителей, а сами они обладали властью над имуществом и жизнями людей. За это и были в долгу. Сейчас же, по-моему, уместно называть госслужащих не слугами, а равными партнерами всех остальных граждан.

В современном обществе мы все делаем одно дело, за которое взялись добровольно, добившись независимости. Просто каждый делает то, что должен на своем месте. Должен не кому-то, а в первую очередь своей стране.

Поэтому хочется сказать коллегам-госслужащим – вы не чьи-то слуги, но вы облечены доверием соотечественников. А, значит, именно вы должны стать примерами серьезного и ответственного отношения к нашей общей цели – благоденствию Республики Казахстан", - заключил глава города.

По информации официального сайта акимата Усть-Каменогорска, Жаксылык Омар родился 28 сентября 1980 года в селе Ушарал Алматинской области.

В 2001 году окончил Алматинский государственный университет имени Абая по специальности "география", в 2010 году - Казахский гуманитарно-юридический инновационный университет по специальности "местное и государственное управление". В 2018 году получил степень магистра экономических наук в Восточно-Казахстанском государственном техническом университете имени Серикбаева.

Карьера

В 2001-2005 годах — ведущий, главный специалист Министерства культуры, информации и общественного согласия РК.

В 2005-2007 годах — специалист Министерства финансов РК.

В 2007-2009 годах — заместитель директора дирекции информационных и аналитических программ АО "Республиканская телерадиокорпорация "Казахстан".

В июне-октябрь 2009 года — главный менеджер АО "Национальный информационный холдинг "Арна медиа".

В 2009-2010 годах — помощник акима Восточно-Казахстанской области.

В 2010-2011 годах — заместитель начальника, начальник Управления внутренней политики Восточно-Казахстанской области.

В 2011-2013 годах — начальник Управления культуры Восточно-Казахстанской области.

В 2013-2016 годах — заместитель акима Восточно-Казахстанской области.

В 2016-2018 годах — заместитель акима Алматинской области.

С 20 августа 2018 года назначен акимом Усть-Каменогорска.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2016342-ya-tebe-zarplatu-plachu-akim-zhaksylyk-omar-ne-schitaet-chto-chinovniki-slugi-naroda/