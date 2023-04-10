Направленный на улучшение жизни сельчан документ подписал Смаилов: что он изменит

Сельская местность. Иллюстративное фото: pexels.com

Правительство Казахстана утвердило Концепцию развития сельских территорий. Соответствующее постановление подписал Смаилов, сообщается на официальном информационном ресурсе премьер-министра РК.

В реализацию указа главы государства правительство утвердило Концепцию развития сельских территорий на 2023-2027 годы. Соответствующее постановление, как сообщается, подписал премьер-министр РК Алихан Смаилов.

Концепция направлена на раскрытие социально-экономического потенциала сельских территорий с учетом их географических особенностей и конкурентных преимуществ. В рамках нее предусмотрены различные меры по повышению доходов и качества жизни сельчан, говорится в сообщении.

Отмечается, что указ о разработке данной Концепции подписал Касым-Жомарт Токаев в ноябре 2022 года после вступления в должность президента РК.

Согласно сообщению, основной акцент в документе сделан на комплексной модернизации 3,5 тыс. сельских населенных пунктов (СНП) с высоким потенциалом развития, где проживает порядка 90% сельчан республики, в рамках проекта "Ауыл – Ел бесігі".

Отмечается, что такие населенные пункты станут новыми точками экономического роста за счет создания благоприятных условий для работы и проживания людей.

Одной из главных целей станет формирование комфортной сельской среды посредством развития социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры.

Это подразумевает:

строительство новых школ и медицинских объектов;

обеспечение бесперебойного водо- и электроснабжения;

широкополосного доступа к интернету и спутниковой связи;

повышение качества внутрипоселковых дорог;

возведение культурных объектов – библиотек, клубов, музеев и кинотеатров, спортивных сооружений;

открытие центров обслуживания населения и т.д.

Для активизации жилищного строительства будет продолжена работа по подведению инженерных коммуникаций к новым земельным участкам. При этом затраты работодателей, построивших своим работникам жилища в сельских населенных пунктах, будут субсидироваться в размере 50% от стоимости введенного в эксплуатацию дома площадью не более 100 квадратных метров.

Для повышения безопасности проживания в сельской местности проведут работу по:

строительству современных участковых пунктов полиции;

внедрению в районных центрах видеонаблюдения;

установлению в селах пешеходных переходов и скотопрогонных зон;

созданию разрешенных и оборудованных мест для купания.

Наряду с этим особое внимание будет уделено развитию приграничных сельских населенных пунктов.

В частности, благодаря обновлению инфраструктуры и обеспечению основных услуг планируется снизить отток населения, создать комфортные условия для жизни людей и придать новый импульс экономическому развитию приграничных районов в целом, говорится в сообщении.

Вместе с тем будет рассмотрена возможность введения надбавки к заработной плате жителям приграничных сельских округов трудодефицитных регионов.

В рамках Концепции также предусмотрены системные меры по улучшению плодородия почв, усилению контроля за рациональным использованием сельхозземель, введению в оборот новых орошаемых участков, реконструкции существующих и строительству новых водохранилищ, повышению урожайности, диверсификации культур и т.д.

Что касается повышения доходов сельчан, этот вопрос планируется решать путем активизации агропромышленного производства, развития предпринимательства и сельскохозяйственной кооперации.

"Так, объединение мелких хозяйств и организация сельхозкооперативов позволит фермерам сокращать затраты на семена, удобрения, ГСМ, корма, агротехнические и ветеринарные услуги, повышать объемы произведенной продукции за счет совместного использования земельных участков, сельхозтехники, ирригационных и дренажных систем, а также иметь стабильный сбыт произведенных товаров без посредников", – гласит сообщение.

В целом такой подход будет способствовать развитию бизнес-среды и формированию на селе рыночной, транспортной и логистической инфраструктуры. Кроме того, за счет расширения направлений деятельности появятся новые рабочие места и сократится отток молодых кадров.

Одним из инструментов, как сообщается, станет проект "Ауыл аманаты", в рамках которого будет обеспечиваться льготное микрокредитование личных подсобных хозяйств по ставке 2,5% годовых, формирование сервисно-сбытовых кооперативов, лизинг техники, оборудования и т.д. Также на селе планируется поддерживать импортозамещающие инвестиционные проекты по основным видам продуктов питания. В частности, будет масштабирован опыт Северо-Казахстанской области по финансированию инвестпроектов в АПК.

"Концепция развития сельских территорий на 2023-2027 годы предусматривает и целый ряд других мер, в том числе по вовлечению сельчан в местное самоуправление, предоставлению разноплановой господдержки, развитию туризма, стимулированию экспорта, обеспечению экологической безопасности и т.д. Подробнее об этом можно прочитать в тексте Концепции", – говорится в сообщении.

Ожидается, что в результате ее реализации доля сельского населения, имеющего доходы ниже величины прожиточного минимума, снизится до 5,8%, а уровень безработицы в сельской местности – до 4,2%. Вместе с тем обеспеченность СНП услугами водоснабжения составит 100%, охват интернетом – 97%, доля местных дорог в нормативном состоянии – 95%. В сельской местности будет осуществлен ввод 655 объектов здравоохранения, 183 школ и 100 спортивных сооружений. Будет построено и отремонтировано 650 объектов культуры.

Справочно: по данным Бюро национальной статистики, на начало 2023 года в республике насчитывается 6 295 сельских населенных пунктов, в которых проживает 38,2% населения страны, или 7,5 млн человек.

Ранее вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Марат Карабаев рассказал, какие меры собираются предпринимать для развития приграничных территорий в стране.

К примеру, по его словам, для того, чтобы снизить отток населения из сельских и приграничных территорий планируется создать постоянные рабочие места путем запуска новых производств.

Согласно информации на сайте Бюро нацстатистики Агентства по стратегическому планированию и реформам РК, среднедушевые номинальные денежные доходы населения в 2021 году составляли 130 616 тенге. В 2020 году – 116 126 тенге, а в 2019 году – 104 282 тенге (предварительно).

При этом величина прожиточного минимума составляла:

в 2021 году – 37 266 тенге;

в 2020 году – 33 015 тенге;

в 2019 году – 29 342 тенге.

Доля населения, имеющего доходы ниже величины прожиточного минимума, в 2021 году составляла 5,2%, в 2020 году – 5,3%, в 2019 году – 4,3%.

Для справки: Номинальные денежные доходы населения – это денежные средства, направляемые населением на текущее потребление, производственную деятельность и накопление.

Среднедушевые доходы исчисляются делением общей суммы доходов на численность постоянного населения.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2016085-napravlennyy-na-uluchshenie-zhizni-selchan-dokument-podpisal-smailov-chto-on-izmenit/