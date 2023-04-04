Улучшить жизнь в приграничных селах Казахстана планируют в правительстве

Пропускной пункт. Иллюстративное фото: pixabay.com

Вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Марат Карабаев на заседании кабмина рассказал, что будет делаться для развития приграничных территорий страны, передает корреспондент NUR.KZ.

Марат Карабаев рассказал о мерах по уменьшению стоимости жилья в приграничных районах Казахстана.

"В целях снижения оттока населения из сельских и приграничных территорий планируется в первую очередь создать постоянные рабочие места путем запуска новых производств. Льготное финансирование проектов будет осуществляться из средств, предусмотренных в Фонде промышленности", – отметил он.

В то же время, по словам вице-министра, для решения жилищных вопросов на селе будет запущен механизм субсидирования затрат работодателей, построивших арендные дома для своих работников. Через этот механизм планируется строительство 2855 жилищ для сельских работников.

Кроме того, для стимулирования индивидуального жилищного строительства в сельской местности инженерными коммуникациями ежегодно будут обеспечивать 22 тыс. земельных участков.

В свою очередь и.о. главы МНЭ Алибек Куантыров сообщил, что в стране всего 1 283 приграничных села в 65 районах с населением 1,7 млн человек.

"В рамках реализации проекта "Ауыл – Ел бесігі" на 2023 год запланировано 290 проектов в 140 приграничных селах. В новой Концепции развития сельских территорий на 2023-2027 годы уделено большое внимание развитию приграничных территорий.

Так, в рамках Концепции предусмотрено строительство и ремонт социальной и инженерной инфраструктуры, обеспечение отечественными телеканалами цифрового эфирного теле- и радиовещания, возможность введения надбавки к заработной плате и других льгот жителям приграничных сельских округов трудодефицитных областей", – отметил он.

Добавим, что Концепция развития сельских территорий РК на 2023-2027 годы предусматривает шаги по модернизации социальной и инженерной инфраструктуры (школы, больницы, интернет, водохранилища и так далее) на селе, повышению уровня доходов сельчан через предпринимательство, развитие личных подсобных хозяйств и кооперации и другие. Об этом сообщалось на официальном сайте премьер-министра Казахстана.

Кроме того, Куантыров добавил, что предусмотрено обустройство инфраструктуры пунктов пропусков.

"Одним из инструментов повышения доходов всего сельского населения, включая приграничные регионы, станет реализация проекта "Ауыл аманаты". Будут реализованы меры по проведению скрининга с определением специализации каждого сельского округа, микрокредитованию личных подсобных хозяйств, формированию сервисно-сбытовых кооперативов, обеспечению в лизинг техникой и оборудованием", – резюмировал Алибек Куантыров.

Как отмечается на официальном сайте Primeminister.kz, основная цель проекта "Ауыл аманаты" – всесторонняя поддержка сельхозтоваропроизводителей, максимальное вовлечение сельчан в аграрный бизнес, решение вопросов, связанных с продовольственной безопасностью и улучшением качества жизни граждан.

Напомним, что общая протяженность государственной границы Казахстана составляет 13 398 километров. Такая информация приводится на официальном сайте Комитета геодезии и картографии МЦРИАП РК.

Казахстан граничит с пятью государствами: Российской Федерацией, Китайской Народной Республикой, Кыргызстаном, Туркменистаном и Узбекистаном.

С каждой из этих стран на основании заключенных на международном уровне договоров о делимитации (разметке) государственной границы определена продолжительность совместных границ:

с Российской Федерацией – 7548 километров;

с Кыргызской Республикой – 1257 километров;

с Туркменистаном – 459 километров;

с Республикой Узбекистан – 2351 километр;

с Китайской Народной Республикой – 1783 километра.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2015324-uluchshit-zhizn-v-prigranichnyh-selah-kazahstana-planiruet-minnatsekonomiki/