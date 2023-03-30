Квартиры в аренду для госслужащих за 267 тыс. тенге в месяц ищут в Уральске

Квартира. Иллюстративное фото: pexels.com

Отдел ЖКХ Уральска объявил конкурс на аренду двух 3-комнатных квартир для госслужащих сроком на 20 месяцев на общую сумму 10,7 млн тенге, передает "Уральская неделя".

В описании к лоту говорится, что квартиры должны располагаться не выше третьего этажа и в огражденных дворах, в них обязательно должны быть два санузла (один - с ванной, второй - с душевой кабиной), теплый пол, вся мебель, паркет. Стоимость аренды в месяц составляет 267 тысяч тенге.

При этом, отмечает издание, средняя цена на рынке за 3-комнатную квартиру начинается от 100 тысяч тенге и выше.

Риелторы Уральска рассказали, что такие квартиры, которые ищут специалисты отдела ЖКХ для чиновников, они вряд ли найдут за 267 тысяч тенге.

"Там же указано: огражденный двор, свежий ремонт, теплый пол, не выше третьего этажа, аренда квартир с такими характеристиками в месяц составляет 300-350 тысяч тенге. В городе можно найти 3-комнатные в аренду и за 110 тысяч тенге, но они будут частично меблированы и состояние будет не очень хорошее, ремонт ниже среднего", - пояснила руководитель отдела аренды одного из агентств недвижимости Гульжиян Ескалиева.

Глава отдела ЖКХ Уральска Азамат Халелов подтвердил, что в настоящее время они действительно объявили конкурс о запросе ценовых предложений и ищут квартиры в аренду для госслужащих, приехавших в город из других регионов. Для кого именно, он сказать не смог.

"Аренда квартир для госслужащих - это общеупотребительная практика по всему Казахстану. Сейчас у нас большая ротация кадров на госслужбе, мы еще будем объявлять конкурсы", - сказал Азамат Халелов.

На вопрос о том, почему чиновникам нужны квартиры в огражденных дворах и с двумя санузлами, он ответил, что они прописали такие требования, чтобы отсеять неблагонадежных поставщиков.

"Сейчас, в принципе, все новые квартиры имеют такие характеристики. Мы не указывали районы, где они должны располагаться. Это могут быть квартиры в любом районе города. В настоящее время идет процесс запроса ценовых предложений", - пояснил руководитель отдела ЖКХ.

По его словам, несмотря на то, что в конкурсе указана цена за аренду в месяц 267 тысяч тенге, они намерены снять квартиры дешевле - по цене 150-180 тысяч тенге.

Как указывается на портале egov.kz, жилищный вопрос является одним из самых острых в наше время. Существуют различные пути его разрешения: покупка, ипотечные программы банков, получение служебного жилья, получение арендного жилья с последующим выкупом, получение жилья по государственной программе или получение жилья от акимата для отдельных групп граждан.

Служебное жилье - жилье с особым правовым режимом, предоставляемое из жилищного фонда государственного учреждения и предназначенное для заселения гражданами РК на период выполнения ими обязанностей, связанных с характером их трудовых отношений, а также гражданами РК, участвующими в активных мерах содействия занятости в соответствии с законодательством о занятости населения. Служебное жилье предоставляется временно, на тот период, пока человек является служащим государственного учреждения.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2014697-kvartiry-v-arendu-dlya-gossluzhaschih-za-267-tys-tenge-v-mesyats-ischut-v-uralske/