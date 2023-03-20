Токаев утвердил Информационную доктрину Казахстана

Касым-Жомарт Токаев. Архивное фото: akorda.kz

Президент Касым-Жомарт Токаев подписал указ об утверждении Информационной доктрины Казахстана. Соответствующий указ опубликован на официальном сайте Акорды.

"Постановляю:

1. Утвердить прилагаемую Информационную доктрину Республики Казахстан.

2. Правительству Республики Казахстан в трехмесячный срок разработать и утвердить План действий по реализации Информационной доктрины Республики Казахстан.

3. Настоящий Указ вводится в действие со дня его подписания", – гласит сообщение.

Ниже приводим полный текст документа:

Информационная доктрина Республики Казахстан

Содержание

Раздел 1. Введение

Раздел 2. Анализ текущей ситуации

Раздел 3. Основные положения

3.1. Цели и принципы

3.2. Видение развития информационного пространства

3.3. Подходы к развитию информационного пространства

3.3.1. Совершенствование информационной политики

3.3.2. Повышение конкурентоспособности и качества отечественного информационного контента

3.3.3. Ценностное наполнение информационного пространства

Раздел 4. Заключение

Раздел 1. Введение

Развитие и обеспечение устойчивого функционирования и безопасности единого информационного пространства страны является одним из базовых приоритетов государственной политики.

В рамках этого направления решается комплекс задач, связанных с формированием открытого информационного пространства, востребованных и сильных медиа, обеспечением гарантированных Конституцией Республики Казахстан свободы слова, права каждого свободно получать и распространять информацию любым, не запрещенным законом, способом.

Вместе с тем, новая реальность в информационной сфере и возникающие угрозы информационной безопасности требуют переосмысления подходов в проведении государственной информационной политики, изменения общей парадигмы взаимоотношений между государственными институтами и другими субъектами общественных отношений в информационной сфере.

Сегодня мир входит в новый этап своего развития. Продолжается процесс глобализации, усиливающийся все более динамичным развитием информационной сферы. Развитие технологий, массовое проникновение новых цифровых и информационно-коммуникационных инструментов кардинально преобразили современное медиапространство.

Геополитическая турбулентность и усиливающееся взаимное недоверие на международной политической арене заставляют по-новому смотреть на вопросы информационного взаимодействия. Все более актуальными становятся вопросы распространения достоверной информации, противодействия недостоверной и манипулятивной информации и в целом повышения доверия общества к средствам массовой информации (далее – СМИ).

Решение задач политической модернизации и дальнейшей демократизации общественной жизни связано с необходимостью либерализации информационной сферы, отказа от излишней регламентации отношений в сфере СМИ, усиления гарантий свободы слова и выражения мнений.

В их основе лежит осознание важности функционирования конкурентоспособных и свободных СМИ с собственным взглядом на процессы, происходящие в Казахстане, регионе и мире. От этого зависит подлинная информационная безопасность и идеологический суверенитет страны.

Возрастает также запрос на формирование целостной системы общенациональных ценностей и политико-социального мировоззрения, особенно в условиях исторической турбулентности.

В этой связи перед Республикой Казахстан как полноправным участником глобальной информационной экосистемы стоит задача выработки четких информационно-коммуникационных императивов и ценностных ориентиров, отображающих суть национальных интересов страны в данной сфере.

Реализация этой стратегической задачи требует разработки документа доктринального, мировоззренческого характера, позволяющего определить основной вектор и базовые подходы государственной информационной политики на долгосрочную перспективу.

Информационная доктрина (далее – доктрина) представляет систему взглядов на развитие отечественной информационной сферы, принципов и механизмов повышения ее открытости и конкурентоспособности. Доктрина также будет определять идейно-ценностные установки, отвечающие интересам народа, способствующие дальнейшему развитию государства и общества.

Являясь основополагающим документом для формирования государственной политики в информационно-коммуникационной сфере, доктрина призвана обеспечить баланс интересов общества и государства, создание равных условий для реализации прав всеми субъектами медийного процесса.

Ключевым направлением реализации доктрины является обеспечение информационной безопасности страны и ее граждан, своевременное реагирование на информационные вызовы и риски.

Раздел 2. Анализ текущей ситуации

За годы независимости информационная политика Казахстана проходила несколько стадий своего развития. С начала 1990-х до начала 2000-х годов наблюдалась тенденция активного становления отечественной телевизионной и печатной индустрии. В этот период государственная информационная политика была направлена на поддержку отечественных СМИ, придерживаясь при этом принципа равноудаленности от всех субъектов медиаотрасли.

В период 2000–2010 годов с развитием отечественных медиа, появлением крупных игроков, стремящихся к доминированию на рынке распространения информации, государственная информационная политика была направлена на регламентацию и усиление методов регулирования медийной отрасли.

На протяжении последних лет национальное медиапространство претерпевает постепенную, но значительную трансформацию. С появлением новых каналов коммуникации менялась культура медиапотребления с дальнейшей сегментацией аудитории. Постепенное стирание границ информационной среды расширило спектр факторов, оказывающих влияние на массовое сознание.

Между тем, несовершенство коммуникативных механизмов в системе отношений "государство – общество – гражданин" препятствует полноценной реализации принципа информационной открытости.

Декларируемая информационная открытость государственных и общественных институтов требует пересмотра подходов в планировании и ведении информационной работы и исключения проявлений формализма.

Оценка правоприменительной практики показывает слабую информированность общества о своем праве на доступ к информации, низкий уровень информационной грамотности населения. Это в сочетании с низкой

эффективностью механизмов противодействия информационным вбросам способствует искаженному восприятию потребителями событий и формирует ошибочные поведенческие установки.

Опасность распространения в медийном пространстве провокационного и дискредитирующего контента с использованием различных манипуляторных технологий подчеркивает важность обеспечения информационной безопасности граждан, особенно несовершеннолетних.

Кроме того, с распространением технологий "нейросеть" и "deepfake" существует риск вброса в медиапространство ложного видео-, аудиоконтента.

В целом, открытость информационного пространства выявила отставание медийной отрасли республики от общемировых трендов, затрудняющее конкуренцию отечественных СМИ с иностранными даже на внутреннем информационном поле. На этом фоне высокоактуальным является вопрос влияния казахоязычных информационных ресурсов на формирование общественного сознания.

Анализ развития информационного пространства Республики Казахстан показывает необходимость принятия мер по защите отечественной информационной среды от внешнего деструктивного воздействия, дезинформации, негативным образом влияющих на ценностно-идеологические установки граждан и несущих угрозу внутриполитической стабильности.

Вместе с тем, развитие отечественной медийной отрасли в разрезе отдельных видов СМИ имеет свои особенности:

1. На сегодняшний день для свыше 9% граждан печатные издания остаются основным источником информации. При этом отмечается прямая зависимость интереса к чтению газет от возраста – чем старше человек, тем чаще читает печатные СМИ. Переход широкой аудитории на альтернативные каналы коммуникации свидетельствует о том, что интерес общества к печатным изданиям неуклонно снижается.

Схожая ситуация прослеживается и в телерадиовещании. Но при этом разрыв в уровне популярности особенно заметен в разрезе регионов на уровне местного телевидения, что во многом связано с низким уровнем монетизации и качеством предлагаемого населению контента.

Основной телевизионный контент заполнен сериалами и ток-шоу развлекательного характера. Наблюдается дефицит аналитических программ, журналистских расследований, яркой публицистики – важных составляющих узнаваемости СМИ, фактора повышения медийной грамотности населения и формирования критического отношения к потребляемому контенту.

В целом, техническая база всех субъектов сферы телерадиовещания нуждается в серьезной модернизации.

Тем не менее, телевидение и радио остаются одними из самых влиятельных источников информации с самой широкой аудиторией. Кроме того, они являются инструментом для решения задач оперативного информирования населения в чрезвычайных ситуациях, позволяют достичь самых отдаленных точек страны и дают возможность людям быть в курсе событий, происходящих в стране и мире.

Необходимо отметить, что отечественные теле- и радиостанции обладают потенциалом, позволяющим при должном внимании конкурировать с зарубежными медиагигантами. При этом заметна положительная динамика роста контента на государственном языке и в среднесрочной перспективе этот тренд будет только усиливаться.

2. В последние годы интернет-ресурсы набирают широкую популярность среди отечественных СМИ, но здесь также остается актуальным вопрос производства качественного контента на государственном языке.

При этом интернет-СМИ стали превалировать только в формате новостных лент. Наряду с созданием профильных новостных материалов, остается актуальным развитие авторской и расследовательской журналистики. По-прежнему не обеспечивается оперативность информирования населения на местах, в том числе из-за нехватки профессиональных кадров, компетентных в вопросах конвергентной и мультимедийной журналистики.

Позиционирование интернет-СМИ в основном в качестве новостных агрегаторов в определенной мере также способствовало миграции потребителей контента в социальные медиа.

Другой актуальный вопрос в данном направлении – ограниченность рынка. В стране с населением 19 млн чел. интернет-СМИ очень сложно монетизировать свою работу, что также негативно сказывается на компетенциях отечественных журналистов.

3. Благодаря развитию мобильного Интернета социальные сети стали основным источником информации как минимум для половины населения страны, причем преимущественно молодежи (социологические исследования 2021 года показали, что 45,2% респондентов предпочитают получать информацию в социальных медиа).

Развитие глобальных мессенджеров и онлайн-платформ кардинально изменило архитектуру медиаиндустрии. Отмечается высокий рост политизации некоторых социальных сетей, которые становятся одними из источников дезинформации.

Появление на медиарынке социальных сетей и мессенджеров коренным образом изменило процесс обмена информацией, позволив потребителю получать информацию в онлайн-режиме. Социальные сети стали главным каналом коммуникаций и средой распространения контента, что в результате привело к снижению доли потребления информации посредством традиционных СМИ. Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 дополнительно усилила позиции социальных медиа.

С развитием мессенджеров, появлением феномена блогерства претерпели трансформацию классическое понятие традиционной журналистики и методы информирования аудитории.

На текущий момент аудитории некоторых блогеров по численности могут конкурировать с аудиториями отдельных СМИ. При этом наблюдается тенденция превращения блогосферы в альтернативный канал получения общественно-политической информации.

Отмечается рост популярности таких технологий, как виртуальная реальность (VR) и дополненная реальность (AR), которые позволят интегрироваться с социальными сетями, обеспечивая более активное взаимодействие с потребителями.

Вместе с тем популярность короткого и неперегруженного контента в виде отрывка текста или фрагмента видео приводит к изменению привычек медиапотребления, когда массовая аудитория перестает воспринимать сложную и структурированную информацию.

Восприятие потока информации через короткие и яркие образы не дает целостного представления, приводит к фрагментарности знания. При отсутствии навыков критического мышления это создает риски масштабной дезинформации и манипуляции общественным мнением.

Раздел 3. Основные положения

3.1. Цели и принципы

Целями настоящей доктрины являются обеспечение информационной безопасности и идеологического суверенитета страны, выстраивание отвечающей современным тенденциям и вызовам информационной политики, направленной на консолидацию общества и укрепление гражданской идентичности.

При этом доктрина определяет следующие основные принципы взаимодействия всех участников информационной сферы:

свобода слова. Доктрина придерживается принципа защиты свободы слова и плюрализма мнений как основополагающего фактора единства и консолидации казахстанцев;

доступ к информации. Доктрина исходит из права каждого гражданина, гарантированного государством и закрепленного в Конституции, законах Республики Казахстан, свободно получать и распространять информацию любым, не запрещенным законом, способом;

ориентир на развитие. Одной из ключевых задач доктрины является создание условий для непрерывного развития и качественного роста всего информационного пространства, а также повышения конкурентоспособности и востребованности отечественной медиапродукции среди граждан;

доверие и конфиденциальность. Участники медийного процесса, транслирующие информацию, в том числе и СМИ, должны быть заинтересованы в предоставлении объективной и достоверной информации без элементов искажения и манипулирования. Все меры должны быть нацелены на повышение уровня доверия между всеми участниками коммуникативного процесса. При этом доктрина поддерживает право каждого на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту своей чести и достоинства;

обеспечение информационной безопасности. Развитие национального информационного пространства и формирование конкурентоспособной отечественной медиасферы должны стать ключевым фактором по противодействию и снижению последствий внешних вызовов, а также базовым условием устойчивого развития отрасли.

3.2. Видение развития информационного пространства

В информационном пространстве обеспечен баланс интересов всех участников медийного процесса.

Правовые и институциональные механизмы регулирования и поддержки обеспечивают динамичное функционирование отечественной медиасферы.

Фундаментальные духовно-нравственные, традиционные ценностные установки в общественном сознании определяют основной идеологический вектор в информационном пространстве.

В обществе сформирован устойчивый иммунитет к деструктивному, манипулятивному и недостоверному контенту, создана эффективная система защиты информационного пространства от внешних угроз.

Граждане обладают высоким уровнем медийной и информационной грамотности.

Независимые авторитетные отечественные СМИ производят качественный контент, позволяющий конкурировать на мировом медиарынке.

Государственная информационная политика соответствует актуальным тенденциям развития информационного пространства, создавая предпосылки и условия для динамичного развития.

3.3. Подходы к развитию информационного пространства

Учитывая, что Казахстан является частью мирового сообщества, государственная информационная политика будет подразумевать системное реагирование на меняющиеся мировые процессы и тенденции, а также активное внедрение новых инструментов в соответствии с национальными интересами.

Вместе с тем здесь нужен сбалансированный и прагматичный взгляд, учитывающий реальные условия как на внешнем, так и на внутреннем контуре развития Казахстана.

Принимаемые в рамках реализации доктрины меры в комплексе должны способствовать повышению конкурентоспособности отечественной информационной продукции и всей сферы в целом; обеспечению доминирования национальных ценностей в основных политико-идеологических направлениях информационного поля; выработке эффективных механизмов сдерживания внешнего информационного влияния; наращиванию качественного информационного присутствия на международном уровне; совершенствованию нормативной правовой базы отрасли.

Основные подходы к развитию информационного пространства:

совершенствование информационной политики;

повышение конкурентоспособности и качества отечественного информационного контента;

ценностное наполнение информационного пространства.

3.3.1. Совершенствование информационной политики

В государственной информационной политике будет обеспечено:

1) продвижение национальных интересов на внутреннем и внешнем информационном поле;

2) поддержание и развитие конкурентоспособного и безопасного национального информационного пространства, укрепление местных СМИ;

3) превращение Казахстана в региональный информационный хаб, формирование единой стратегии региональной интеграции;

4) укрепление равноправных и взаимовыгодных отношений с международными информационными компаниями, представляющими практический интерес для Казахстана;

5) соблюдение баланса интересов, прав и свобод граждан, общества и государства, их взаимной ответственности;

6) эффективное взаимодействие государства и общества в вопросах обеспечения доминирования в отечественном информационном пространстве, реагирования на угрозы негативного информационного воздействия и борьбы с ложными нарративами;

7) внедрение современных методов управления рисками информационной безопасности;

8) совершенствование механизмов противодействия внешним информационным атакам, распространению деструктивной идеологии, пропаганды и дезинформации;

9) формирование оптимальной модели партнерства государства и СМИ, в том числе механизмов стимулирования развития медиаотрасли;

10) принятие законодательных мер, обеспечивающих прозрачность деятельности новых субъектов медиасферы (интернет-платформ, социальных сетей, инфлюенсеров и др.);

11) создание условий для развития отраслевой журналистики и институтов саморегуляции журналистской деятельности;

12) обеспечение права каждому на равный доступ к информации, находящейся в распоряжении государства, которое может быть ограничено только законами и лишь в той мере, в какой это необходимо в целях защиты конституционного строя, охраны общественного порядка, прав и свобод человека, здоровья и нравственности населения.

3.3.2. Повышение конкурентоспособности и качества отечественного информационного контента

В целях повышения конкурентоспособности отечественных СМИ, формирования качественного отечественного контента, увеличения его востребованности планируется:

1) наращивание доли отечественного информационного продукта с аналитическим содержанием, способствующего развитию критического мышления у населения, формированию устойчивых морально-нравственных ориентиров;

2) поддержка информационных проектов научно-образовательного, культурно-просветительского, досугового и иного характера для разных целевых групп населения, ориентированных на повышение конкурентоспособности нации и укрепление имиджа государства;

3) стимулирование выхода отечественных производителей информационной продукции на внешние рынки;

4) создание условий для совершенствования профессиональных навыков журналистов и инфлюенсеров;

5) освоение новых информационных трендов и цифровых технологий;

6) снижение разрыва в доступе к сети Интернет между городом и селом;

7) продолжение политики развития телекоммуникационной инфраструктуры и внедрение современных отечественных технических стандартов в сфере информации и телерадиовещания.

3.3.3. Ценностное наполнение информационного пространства

Основу мировоззренческих установок, транслируемых через различные медиаканалы, должны составлять идеи, которые соответствуют позициям Казахстана на мировой арене, доносящие до каждого гражданина основные ценности нашего общества.

Идеологическая составляющая государственной информационной политики будет направлена на консолидацию общества, укрепление нравственных принципов, а также приверженности следующим национальным ценностям:

1) независимость и патриотизм как главная ценность казахстанского общества. Благодаря независимости общество и личность имеют возможности для свободного и гармоничного развития. Патриотизм проявляется не только в готовности граждан встать на защиту независимости, но и в осознании личной ответственности за настоящее и будущее страны;

2) справедливость, верховенство закона и нулевая терпимость к коррупции. Залогом успешного развития страны является формирование справедливых отношений в обществе, экономике и политике. Необходимо постоянное повышение правовой культуры. Законность и правопорядок – главное условие для реализации политических, гражданских, культурных прав каждого гражданина. Свобода слова в сочетании с запретом цензуры и гражданской ответственностью должны оставаться главным двигателем развития информационной сферы;

3) государственный язык, история и культура. Государственный язык является консолидирующим фактором. Следует постоянно повышать качество казахоязычного контента и расширять ареал его распространения. Национальная история и культура являются источником созидательной энергии общества. Культивирование этих ценностей создает прочный фундамент взаимопонимания и единства в обществе, формируя контуры общего будущего;

4) трудолюбие и стремление к знаниям. Эти ценности лежат в основе профессионализма и компетентности, являясь залогом личного успеха и повышения благосостояния общества. В нашем обществе человек труда должен стать образцом для подражания;

5) семейные ценности и охрана детства. В семье закладываются основы нравственного воспитания, преемственности традиций и сохранения культурного кода нации. Информационная политика направлена на укрепление традиционного института семьи, обеспечение счастливого детства;

6) созидательность и прогрессивность. Энергия и талант граждан – ключевой фактор развития страны. Создание условий для раскрытия творческих способностей и самореализации граждан придаст динамику созидательной силе народа;

7) бережное отношение к природе, окружающему миру. Экологичность – это стратегически важный жизненный принцип для всех граждан, государства и бизнеса. Привитие экологического мышления должно стать ключевым направлением информационной политики.

Раздел 4. Заключение

Настоящая доктрина является концептуальным документом, отражающим философию и дух формирования современной государственной информационной политики.

Реализация доктрины позволит решить многие изложенные в документе проблемы, предупредить возможные риски и выстроить системную политику в этой сверхдинамичной отрасли.

Соблюдение декларируемых доктриной основных принципов взаимодействия всех субъектов общественных отношений в информационной сфере выведет медиаотрасль страны на качественно новый, конкурентный уровень развития.

Итогом реализации доктрины должно стать формирование отечественного информационного пространства как органичной и равноценной части мирового медиарынка.

Достижению целей и реализации задач доктрины будет способствовать активное вовлечение в нее институтов гражданского общества, СМИ и других субъектов информационного пространства Казахстана. Без сознательной и ответственной поддержки общественных институтов невозможно обеспечить полноценный информационный суверенитет.

Важнейшими составляющими данной доктрины являются основополагающие ценностные установки, которые будут определять вектор и содержание информационной политики на долгосрочную перспективу, способствуя консолидации общества и укреплению гражданской идентичности.

Доктрина позволит усовершенствовать государственный механизм противодействия дезинформации, создать эффективную систему коммуникаций между всеми участниками информационного процесса, будет способствовать решению задач информационной сферы в рамках курса на построение Справедливого Казахстана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2013670-tokaev-utverdil-informatsionnuyu-doktrinu-kazahstana/