"Могут прослушивать, собирать данные": о рычагах давления на судей в Казахстане рассказали в парламенте

Судья. Иллюстративное фото: pexels.com

Сенатор Андрей Лукин заявил, что в Казахстане правоохранительные органы имеют рычаги давления на судей, и рассказал, как можно их минимизировать, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу сената.

По словам Лукина, правоохранители сейчас вправе без уголовного дела проводить специальные оперативно-розыскные мероприятия против любого судьи.

"Достаточно только получить санкцию прокурора области. С этого момента силовой орган может прослушивать судью, собирать данные о нем и его личной жизни. Поэтому у судей есть основание бояться их", – подчеркнул сенатор.

Он отметил, что при обсуждении 10 шагов в сенате концептуально было определено, что СОРМ (специальные оперативно-розыскные мероприятия) в отношении судей должен санкционировать только генеральный прокурор.

"Поэтому предложено закрепить эту гарантию на уровне Конституционного закона. Это укрепит независимость судей", – добавил Лукин.

Отметим, что такие поправки планируется внести в Конституционный закон "О судебной системе и статусе судей Республики Казахстан". С его полным текстом можно ознакомиться на сайте информационно-правовой системы "Адилет".

Согласно данному закону, судебная власть в РК принадлежит только судам в лице постоянных судей, а также присяжных заседателей, привлекаемых к уголовному судопроизводству в случаях и порядке, предусмотренных законом. Правосудие в Казахстане осуществляется только судом.

Судебную систему Республики Казахстан составляют Верховный Суд РК, местные и другие суды, учреждаемые в соответствии с Конституцией РК и настоящим Конституционным законом.

К местным судам относятся:

областные и приравненные к ним суды (городской суд столицы республики, городские суды городов республиканского значения);

районные и приравненные к ним суды (городской суд, межрайонный суд).

Также в Казахстане могут создаваться и другие суды, в том числе специализированные суды (военные, финансовые, экономические, административные, по делам несовершеннолетних и другие). Специализированные суды образуются президентом РК со статусом областного или районного суда.

При этом особый статус имеет суд Международного финансового центра "Астана", не входящий в судебную систему Республики Казахстан.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2012970-kak-planiruyut-snizit-davlenie-na-sudey-v-kazahstane-obyasnili-v-senate/