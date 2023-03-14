Миллиарды бюджетных тенге не освоили министерства и акиматы

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Глава Министерства финансов РК Ерулан Жамаубаев на заседании кабмина заявил, что ряд министерств и акиматов не освоили миллиарды тенге, передает корреспондент NUR.KZ.

Жамаубаев отметил, что расходы государственного бюджета исполнены на 95,8%, республиканского – на 96,5%, местных бюджетов – на 96,6%.

"По республиканскому бюджету произведены расходы на сумму 3,4 трлн тенге. Неисполнение составило 123 млрд тенге, из них 22 млрд тенге – экономия. Не освоено – 101 млрд тенге. Наиболее крупные суммы неосвоения сложились в министерствах внутренних дел, финансов, науки и высшего образования, информации и общественного развития", – добавил он.

Основными причинами неосвоения, по его словам, являются оплата, произведенная за фактически оказанный объем услуг, длительное проведение конкурсных процедур и процедур заключения договоров, дополнительных соглашений. А также несвоевременное предоставление актов выполненных работ, счетов-фактур и отсутствие потребности в расходовании средств в отчетном месяце.

"Расходы местных бюджетов составили 1,3 трлн тенге. Не исполнено – 45 млрд тенге. В текущем году регионам предусмотрено целевых трансфертов на сумму 1,2 трлн тенге. На 1 марта им выделено 56 млрд тенге. Из них освоено – 80,1%. Не освоено – 11 млрд тенге. Наибольшее неосвоение сложилось в следующих регионах: городах Астане и Алматы, Павлодарской и Абайской областях", – заявил Ерулан Жамаубаев.

Основными причинами неосвоения бюджета стали предписания надзорных органов, длительное проведение конкурсных процедур, несвоевременное предоставление актов выполненных работ.

Напомним, в ноябре прошлого года Ерулан Жамаубаев сообщил, что ряд казахстанских министерств и акиматов не успевают освоить миллиарды тенге. Тогда, по его словам, акиматы и министерства в общей сложности не успевали освоить 412 млрд тенге.

Государственный бюджет представляет собой совокупность республиканского и местного бюджетов без учета взаимопогашающих операций между ними.

Республиканский бюджет представляет собой централизованный фонд денег, формируемый в основном за счет общегосударственных налогов и предназначенный для финансирования общегосударственных программ и мероприятий, определяемых правительством республики для осуществления функций, возложенных на него Конституцией, законами и актами президента.

Местные бюджеты – это бюджеты областные, городские (городов республиканского и областного значения), районные и бюджеты специальных экономических зон.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2012803-milliardy-byudzhetnyh-tenge-ne-osvoili-ministerstva-i-akimaty/