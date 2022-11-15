412 млрд тенге не успевают освоить министерства и акиматы Казахстана

Калькулятор и деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Министр финансов Ерулан Жамаубаев на заседании кабмина заявил, что ряд казахстанских министерств и акиматов не успевают освоить миллиарды тенге до конца года, передает корреспондент NUR.KZ.

Как сообщил глава Минфина, по республиканскому бюджету произведены расходы на сумму 14,5 трлн тенге.

"Неисполнение составило 295 млрд тенге, из них 17 млрд тенге - экономия. Не освоено 278 млрд тенге. Наиболее крупные суммы неосвоения сложились в министерствах индустрии и инфраструктурного развития, внутренних дел, по чрезвычайным ситуациям и просвещения", - проинформировал Жамаубаев.

Основные причины неосвоения:

технические проблемы в информационных системах казначейства;

длительное проведение конкурсных процедур;

несвоевременное предоставление актов выполненных работ, счетов-фактур;

длительное проведение процедур заключения договоров, дополнительных соглашений и т.д.

По данным главы министерства, расходы местных бюджетов составили 8,1 трлн тенге.

"Не исполнено 520 млрд тенге. В текущем году регионам предусмотрено целевых трансфертов на сумму 3,3 трлн тенге. На 1 ноября им выделено 2,6 трлн тенге. Из них освоено 94,1%, не исполнено – 150 млрд тенге, в том числе экономия – 16 млрд тенге, не освоено - 134 млрд тенге.

Наибольшее неосвоение сложилось в Астане, а также Мангистауской, Западно-Казахстанской и Актюбинской областях", - отметил глава Минфина.

Таким образом, исходя из слов министра, акиматы и министерства в общей сложности не успевают освоить 412 млрд тенге.

Основными причинами неосвоения местных бюджетов Жамаубаев назвал корректировку проектно-сметной документации, несвоевременное предоставление актов выполненных работ, длительное проведение конкурсных процедур, а также позднее предоставление счетов к оплате в органы казначейства.

В свою очередь глава правительства Алихан Смаилов напомнил членам кабмина, что до конца года осталось менее двух месяцев и в этой связи поручил приложить усилия для завершения всех проектов и реализации планов эффективного освоения бюджета.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1997192-412-mlrd-tenge-ne-uspevayut-osvoit-ministerstva-i-akimaty-kazahstana/