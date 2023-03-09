Утратили доверие: новая причина увольнения госслужащих появится в Казахстане

Зал заседаний. Иллюстративное фото: t.me/bort_01

Депутаты сената поддержали в двух чтениях проект закона, которым вводится институт освобождения от должности политического служащего в связи с утратой доверия, передает корреспондент NUR.KZ.

Представил документ глава Агентства РК по делам государственной службы Дархан Жазыкбаев.

По его словам, основной целью законопроекта "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственной службы" является реализация комплекса мер по совершенствованию госслужбы в стране.

Законопроектом предусматривается внесение поправок в один кодекс и три закона.

"Во-первых, предусматривается введение в законодательство понятия "контрактные служащие". Они не относятся к категории госслужащих. Это позволит в период реализации отраслевых проектов привлечь специалистов со специальным образованием. Срок контракта – не более одного года. Конкретные правила и порядок в отношении контрактных служащих будут установлены соответствующим постановлением правительства", – отметил он.

Во-вторых, документом предусматривается введение ротационной выплаты.

"Как известно, в 2016 году введена ротация госслужащих, ее цель – обмен опытом между регионами, всестороннее совершенствование опыта служащего и профилактика коррупции.

В соответствии с действующим законодательством служащему, которого ротируют в другой регион, должно быть предоставлено временное жилье. Однако из-за нехватки служебных квартир ротируемые служащие вынуждены арендовать жилье на собственные средства. Это приводит к тому, что многие служащие отказываются от ротации.

Внедрение ротационной выплаты направлено на восполнение этих пробелов. Следует отметить, что республиканская бюджетная комиссия одобрила вопрос выделения необходимых средств на 2023-2025 годы на введение ротационной выплаты", – подчеркнул глава АДГС.

Предусматривается также внесение дополнений в закон в части увольнения политического служащего в связи с утратой доверия.

"В соответствии с законом, политический служащий является служащим, ответственным за реализацию политических задач, то есть ответственность, возложенная на политического служащего, велика. В связи с этим по поручению Администрации президента вводится институт освобождения от должности политического служащего, ненадлежащим образом исполняющего свои полномочия в связи с утратой доверия. Решение о таком освобождении принимает только глава государства", – добавил спикер.

Документом регулируются также нормы по работе в дистанционном формате и гибкому графику работы на госслужбе.

Поскольку сенаторы одобрили законопроект, документ направлен на подпись главе государства.

Согласно закону РК "О государственной службе", государственный служащий - гражданин РК, занимающий в установленном законодательством порядке оплачиваемую из республиканского или местных бюджетов, либо из средств Нацбанка должность в госоргане и осуществляющий должностные полномочия в целях реализации задач и функций государства.

При этом, политический государственный служащий - государственный служащий, назначение (избрание), освобождение и деятельность которого носит политико- определяющий характер и который несет ответственность за реализацию политических целей и задач.

К политическим должностям относятся должности, занимаемые политическими государственными служащими:

назначаемыми президентом, их заместители;

назначаемыми и избираемыми палатами парламента и председателями палат парламента, их заместители;

возглавляющим аппарат Верховного суда РК, его заместители;

являющимися представителями президента и правительства в соответствии с Конституцией;

возглавляющими (руководители) центральные исполнительные органы и ведомства, их заместители.

К политическим должностям могут быть отнесены также и иные должности, определяемые президентом РК.

Лица, поступающие на государственную службу, должны отвечать следующим требованиям:

обладать гражданством Республики Казахстан;

быть не моложе восемнадцати лет, если иное в отношении соответствующих должностей не установлено законодательством;

обладать необходимым образованием, уровнем профессиональной подготовки и соответствовать установленным квалификационным требованиям.

Кроме того, при поступлении на госслужбу гражданин обязан представить в органы налоговой службы сведения о полученных им доходах и имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, являющихся объектами налогообложения.

Как пишет МИА "Казинформ", на 1 января 2023 года штатная численность госслужащих в Казахстане составила более 90 тысяч единиц. Доля женщин составляет 55,4%.

Средний возраст госслужащих на протяжении последних лет находится в пределах 39 лет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2012224-utratili-doverie-novaya-prichina-uvolneniya-gossluzhaschih-poyavitsya-v-kazahstane/