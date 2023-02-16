Ведущие к Балхашу, Капшагаю, Алаколю и Баянаулу дороги отремонтируют

Дорога. Иллюстративное фото: pexels.com

Под председательством премьер-министра Казахстана Алихана Смаилова прошло совещание, где были рассмотрены проекты концепций развития физкультуры и спорта, а также туристской отрасли страны на 2023-2029 годы. Об этом сообщается на официальном сайте Primeminister.kz.

Глава Министерства культуры и спорта РК Асхат Оралов доложил, что Концепция развития физкультуры и спорта предусматривает меры по вовлечению граждан, в том числе лиц с инвалидностью, в систематические занятия физкультурой и спортом, формированию высокопрофессионального спортивного резерва и развитию спорта высших достижений.

В частности, планируется строительство новых объектов спортивной инфраструктуры в шаговой доступности в городах (беговые и велодорожки, спортзоны), центров массового спорта в регионах и модульных спортивных сооружений в сельской местности. При этом внимание будет также уделяться проведению спортивно-массовых мероприятий и спартакиад с широким вовлечением всех желающих и размещением их графиков в медиапространстве.

Алихан Смаилов. Фото: primeminister.kz

"Сейчас во многих городах во дворах появляются спортивные площадки, где дети и взрослые могут заниматься физкультурой. Это очень хорошая практика, которая становится все более популярной среди казахстанцев. Мы должны продолжать возводить такие сооружения, чтобы сделать базовый спорт доступным для всех желающих", — подчеркнул Алихан Смаилов.

На совещании было также отмечено, что планируется внедрить современные методы подготовки атлетов и улучшить качество медицинского сопровождения. В ближайшие годы данная работа будет проводиться в рамках программ подготовки к предстоящим Олимпийским играм Париж-2024 и Милан-2026.

В части развития туристской отрасли планируется реализовать меры по модернизации инфраструктуры в 10 основных турдестинациях республики, повышению качества сервиса, продвижению туристического потенциала страны на международной арене и т.д.

Асхат Оралов. Фото: primeminister.kz

Так, предполагается провести строительство и реконструкцию автодорог к курортным зонам Балхаш, Капшагай, Алаколь и Баянаул, на 100% покрыть зоны отдыха мобильной связью, провести необходимые инженерные сети в Щучинско-Боровской курортной зоне, построить дополнительные водно-спасательные станции на водоемах и др.

Кроме того, будет проведена работа по открытию новых авианаправлений, цифровизации туристских услуг, повышению стандартов в гостиничном бизнесе и других секторах отрасли.

В результате реализации всех мер до 2030 года планируется увеличить количество внутренних туристов до 11 млн человек, иностранных туристов – до 4 млн человек, занятость в отрасли – до 800 тыс. человек, а также вывести Казахстан в ТОП-50 стран мира по развитию туризма согласно рейтингу ВЭФ.

Добавим, что Глобальный индекс конкурентоспособности Всемирного экономического форума (ГИК ВЭФ) – это глобальное исследование и сопровождающий его рейтинг стран мира по показателю экономической конкурентоспособности, формируемый из 103 индикаторов, которые рассчитываются по результатам общедоступных статистических данных и результатов глобального опроса руководителей компаний. Об этом сообщается на официальном сайте Нацбанка Казахстана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2009616-veduschie-k-balhashu-kapshagayu-alakolyu-i-bayanaulu-dorogi-otremontiruyut/