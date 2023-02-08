Семь партий подали в ЦИК документы о выдвижении кандидатов в мажилис Казахстана

Здание мажилиса. Фото: parlam.kz

Семь партий подали документы в Центральную избирательную комиссию РК о выдвижении кандидатов в мажилис. Об этом сообщается на официальном сайте ЦИК.

Выборы в мажилис и маслихаты состоятся 19 марта текущего года.

По состоянию на 8 февраля 2023 года в Центральную избирательную комиссию РК были представлены документы о выдвижении кандидатов в депутаты мажилиса парламента Казахстана по партийным спискам от следующих политических партий:

общественное объединение "Народная партия Казахстана"; общественное объединение "Демократическая Партия Казахстана "Ақ Жол"; республиканское общественное объединение "Общенациональная социал-демократическая партия"; общественное объединение "Казахстанская партия зеленых "Байтақ"; общественное объединение "Народно-демократическая патриотическая партия "Ауыл"; общественное объединение "Партия «AMANAT"; общественное объединение "Партия "Respublica".

Напомним, 19 января Токаев подписал указ о роспуске мажилиса парламента РК и назначил внеочередные выборы депутатов мажилиса на 19 марта 2023 года.

После роспуска мажилиса президент сделал заявление о назначении внеочередных выборов и объяснил, как теперь будут проходить выборы в мажилис и маслихаты.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2008596-sem-partiy-podali-v-tsik-dokumenty-o-vydvizhenii-kandidatov-v-mazhilis-kazahstana/