Семь партий подали в ЦИК документы о выдвижении кандидатов в мажилис Казахстана
Опубликовано:
Семь партий подали документы в Центральную избирательную комиссию РК о выдвижении кандидатов в мажилис. Об этом сообщается на официальном сайте ЦИК.
Выборы в мажилис и маслихаты состоятся 19 марта текущего года.
По состоянию на 8 февраля 2023 года в Центральную избирательную комиссию РК были представлены документы о выдвижении кандидатов в депутаты мажилиса парламента Казахстана по партийным спискам от следующих политических партий:
- общественное объединение "Народная партия Казахстана";
- общественное объединение "Демократическая Партия Казахстана "Ақ Жол";
- республиканское общественное объединение "Общенациональная социал-демократическая партия";
- общественное объединение "Казахстанская партия зеленых "Байтақ";
- общественное объединение "Народно-демократическая патриотическая партия "Ауыл";
- общественное объединение "Партия «AMANAT";
- общественное объединение "Партия "Respublica".
Напомним, 19 января Токаев подписал указ о роспуске мажилиса парламента РК и назначил внеочередные выборы депутатов мажилиса на 19 марта 2023 года.
После роспуска мажилиса президент сделал заявление о назначении внеочередных выборов и объяснил, как теперь будут проходить выборы в мажилис и маслихаты.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2008596-sem-partiy-podali-v-tsik-dokumenty-o-vydvizhenii-kandidatov-v-mazhilis-kazahstana/