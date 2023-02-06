Аким в Костанайской области попал в неприятности из-за своего родственника

Марат Давлетов. Фото: gov.kz

Аким Кировского сельского округа Узункольского района Костанайской области Марат Давлетов "не доглядел" за своим родственником и попал в неприятности. Ему пришлось объясняться на Совете по этике, передает "ТоболИнфо".

Как выяснилось, в январе 2021 года аким Кировского сельского округа Марат Давлетов принял своего дядю на работу водителем.

При этом родственник в мае, июле и сентябре 2022 года выезжал в Россию, а в табелях ему проставляли, что он был на работе.

Эта информация дошла до правоохранительных органов. Сотрудники прокуратуры проверили каждый факт, тем более, что на границе отмечают, кто и когда выезжает за пределы страны.

В итоге аким попал под дисциплинарное дело. Ему вменили незаконную выплату зарплаты своему дяде.

Марат Давлетов признался, что он не был в курсе поездок родственника за рубеж. Правда, тот отпрашивался устно и говорил, что ремонтирует машину в Узунколе.

После возбуждения дисциплинарного дела водитель вернул деньги в бюджет в размере 35 605 тенге.

Совет по этике рекомендовал акиму Узункольского района привлечь Марата Давлетова к дисциплинарной ответственности в виде предупреждения о неполном служебном соответствии.

По информации официального сайта акимата Узункольского района, Марат Давлетов в 1987 году окончил Куртамышский совхоз-техникум (Россия), в 2008 году - Костанайский социально-технический университет имени академика Алдамжара по специальностям "агрономия", "юрист".

Начинал трудовую деятельность агрономом-семеноводом колхоза "Красная звезда", Юргамышский район, Курганская область, Россия. Там же был помощником бригадира тракторной бригады и агрономом колхоза "Труд", работал в ТОО, затем служил в ОВД Узункольского района в Костанайской области.

Занимал должности и.о. и врио акима Кировского сельского округа. В марте 2021 года стал акимом Кировского сельского округа.

Узункольский район находится в Костанайской области, на севере Республики Казахстан. Дата образования - 17 октября 1939 года. Административный центр - поселок Узунколь.

Аппарат акима Узункольского района осуществляет руководство и контроль, организационное, правовое, информационно-аналитическое, консультативное и материально-техническое обеспечение деятельности акимата и акима района.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2008241-akim-v-kostanayskoy-oblasti-popal-v-nepriyatnosti-iz-za-svoego-rodstvennika/