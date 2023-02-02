Токаев поручил провести V Всемирные игры кочевников на высоком уровне

Касым-Жомарт Токаев и Исламбек Салжанов. Фото: Akorda.kz

Президент Касым-Жомарт Токаев провел встречу с президентом Ассоциации национальных видов спорта Казахстана Исламбеком Салжановым, сообщается на официальном сайте Акорды.

Касым-Жомарта Токаева проинформировали об итогах работы Ассоциации национальных видов спорта за 2022 год и планах на предстоящий период.

Как сообщил Исламбек Салжанов, под эгиду Ассоциации перешли федерации таких национальных видов спорта, как кокпар, жамбы ату, аударыспак, тенге илу, байга, охота с ловчими птицами, тогызкумалак, асык ату, стрельба из традиционного лука.

Кроме того, был проведен анализ состояния национальных видов спорта в стране, начата организационная работа с отдельными республиканскими федерациями.

В сентябре 2022 года Всемирная конфедерация этноспорта единогласно поддержала заявку Казахстана на проведение V Всемирных игр кочевников в 2024 году.

По итогам встречи Касым-Жомарт Токаев поручил провести работу по организации V Всемирных игр кочевников на самом высоком уровне.

Он подчеркнул, что в ходе этого масштабного мероприятия должны быть созданы условия для эффективного использования возможностей малого и среднего бизнеса, в том числе в сферах туризма, народных ремесел, услуг. Глава государства отметил необходимость разработки концепции развития национальных видов спорта и поручил предусмотреть меры безопасности при проведении соревнований по конным видам спорта.

Отметим, что пятые (V) Всемирные игры кочевников пройдут в Казахстане в 2024 году. Об этом сообщается на официальном сайте игр.

Сообщается, что Всемирные игры кочевников – это самый масштабный международный проект Кыргызской Республики, инициированный правительством Кыргызстана в 2012 году для возрождения и сохранения культуры кочевой цивилизации.

Первые Всемирные игры кочевников прошли с 9 по 14 сентября 2014 года в городе Чолпон-Ата Иссык-Кульской области Кыргызстана. В них приняли участие 583 спортсмена из 19 стран. Соревнования проходили по 10 видам этноспорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2007777-tokaev-prinyal-glavu-assotsiatsii-natsionalnyh-vidov-sporta-kazahstana/