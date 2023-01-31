Долю цифровых "госуслуг за 5 минут" хотят увеличить до 90% в Казахстане

Сайт eGov. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Глава Минцифры Багдат Мусин на совещании в правительстве рассказал о Концепции цифровой трансформации, развития IT-отрасли и кибербезопасности на 2023-2029 годы в Казахстане. Об этом сообщается на официальном сайте Primeminister.kz.

Совещание прошло под председательством премьер-министра РК Алихана Смаилова.

Как сообщил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана Багдат Мусин, реализация Концепции позволит:

увеличить долю оказываемых за 5 минут госуслуг до 90%;

полностью оцифровать бизнес-процессы госорганов;

подготовить более 250 тыс. высококвалифицированных IT-кадров;

увеличить объем экспорта IT-продуктов и услуг до 1,5 млрд долларов ;

; привлечь порядка 1 трлн тенге инвестиций в рамках технопарка Astana Hub.

"В целом IT-сфера у молодежи сейчас становится более модной, чем экономика, финансы и юриспруденция, как это было раньше. Многие молодые ребята хотят идти в IT-инжиниринг и другие направления этой отрасли. Министерству нужно активно поддерживать эту тенденцию", – подчеркнул Алихан Смаилов.

Кроме того, на совещании было отмечено, что в рамках Концепции будут реализованы меры по формированию в республике регионального цифрового хаба, дальнейшей демонополизации отрасли связи, комплексному укреплению кибербезопасности и созданию основ для развития искусственного интеллекта в здравоохранении, образовании и сфере гражданской безопасности.

Вместе с тем планируется завершить работу по охвату граждан и бизнеса высокоскоростным интернетом (не менее 100 Мбит/с), а республиканских и основных областных дорог – сетями мобильного широкополосного доступа.

Напомним, что в конце сентября президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отметил, что Казахстан входит в топ-30 самых оцифрованных государств ООН.

"По прогнозам экспертов, через десять лет до 70% продукции и услуг в мире будет базироваться на цифровых платформенных моделях. В этих условиях Казахстан поставил перед собой стратегическую задачу – стать одним из крупнейших цифровых хабов на евразийском пространстве. Прочный задел для этого уже имеется.

Сегодня наша страна входит в топ-30 рейтинга самых оцифрованных государств ООН, опережая многие развитые страны", – заявил тогда глава государства.

Как сообщается на официальном сайте МЦРИАП, идея создания электронного правительства в Казахстане была озвучена в ежегодном послании президента 19 марта 2004 года. В том же году была утверждена программа формирования электронного правительства, определяющая его основные этапы. Веб-портал еGov.kz был запущен в 2006 году.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2007467-dolyu-tsifrovyh-gosuslug-za-5-minut-hotyat-uvelichit-do-90-v-kazahstane/