Спецдекларацию об активах обяжут сдавать некоторых казахстанцев

Калькулятор и деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Премьер-министр Алихан Смаилов провел заседание Совета по экономической политике, на котором был рассмотрен законопроект о возврате Казахстану незаконно выведенных активов, передает сайт правительства РК.

Участники рассмотрели проект закона о возврате государству незаконно выведенных активов, разработанного в соответствии с поставленными президентом задачами.

В нем прописаны нормы, призванные устранить условия для незаконного вывода активов, стимулировать добровольный либо инициировать их принудительный возврат и так далее.

Так, по результатам анализа сведений уполномоченных госорганов планируется сформировать ограниченный реестр лиц, которым необходимо сдать специальную декларацию об активах. В случае если обладатель активов не сможет подтвердить их происхождение, они будут признаваться необоснованно приобретенными и подлежать обращению в доход государства.

Возвращенные активы планируется использовать для финансирования проектов, направленных на повышение благосостояния народа Казахстана.

Премьер-министр поручил министерству юстиции продолжить тщательную проработку законопроекта с учетом высказанных мнений и замечаний.

На заседании также обсуждены вопросы реализации инвестиционных проектов в сельском хозяйстве.

Напомним, в ноябре прошлого года президент подписал указ о мерах по возврату в Казахстан незаконно выведенных активов. Правительству, Генпрокуратуре, Комитету нацбезопасности и другим госорганам были даны поручения.

В середине декабря глава Антикора Олжас Бектенов, предоставляя отчет Токаеву, сообщал, что за 2022 год государству были возвращены незаконно приобретенные имущественные активы и денежные средства на сумму свыше 600 млрд тенге. Бектенов заявил, что в ближайшее время в собственность государства вернут недвижимость, автомобили и денежные средства еще на 360 млрд тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2006659-v-kazahstane-poyavitsya-reestr-lits-kotorye-dolzhny-budut-sdavat-spetsdeklaratsiyu-o-dohodah/