Зульфия Сулейменова о критике: Если она конструктивная – буду только рада

Зульфия Сулейменова. Фото: NUR.KZ / Алена Бутенко

Глава Минэкологии дала NUR.KZ большое интервью в рамках проекта "Завтрак с министром", в том числе ответив на вопрос о возможной критике в свой адрес.

Новоиспеченный министр экологии и природных ресурсов Казахстана в ходе беседы метафорично описала положение экологов.

"Вообще, экологи к давлению привыкли (смеется). Мы как между молотом и наковальней: с одной стороны – у нас промышленность, развитие производства, энергетическая безопасность, и мы согласны, что это очень важные вопросы. Но у нас имеется и свое мнение, касающееся защиты окружающей среды. С другой стороны есть общественность, которая иногда пытается уличить экологов в предательстве своих же принципов", – поделилась Зульфия Сулейменова.

По словам министра экологии, конструктивную критику от населения она только приветствует.

"Критики я, в целом, не боюсь. Если она конструктивная, то ее можно использовать как основу для роста. Поэтому если в будущем в мой адрес будут поступать конструктивные замечания, я буду только рада. Добавлю, что при разработке экологического кодекса мы активно продвигали идею общественных слушаний. Для нас было очень важным, чтобы предприятия выходили к людям, разговаривали с местным населением, слышали разные мнения.

К примеру, если есть какие-либо замечания общественности, мы не выдаем экологическое разрешение на реализацию такого проекта. Чем больше людей будут иметь возможность делиться конструктивными идеями, тем будет лучше, в том числе Министерству экологии будет легче отстаивать позицию населения", – объяснила Зульфия Сулейменова.

Полную версию интервью читайте здесь.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2006332-zulfiya-suleymenova-o-kritike-esli-ona-konstruktivnaya-budu-tolko-rada/