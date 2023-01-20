О состоянии Назарбаева после операции расскажут на брифинге

Нурсултан Назарбаев. Фото: elbasy.kz

Директор научного кардиохирургического центра расскажет о состоянии Нурсултана Назарбаева после проведенной операции, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на представителей медцентра.

Сегодня в Астане состоится брифинг касательно информации о госпитализации первого президента Нурсултана Назарбаева в НАО "Национальный научный кардиохирургический центр". О прошедшей операции сообщит директор по хирургии НАО ННКЦ Юрий Пя.

Напомним, сегодня появилась информация о том, что Нурсултан Назарбаев госпитализирован в одну из столичных клиник - он перенес операцию на сердце. Это подтвердил его пресс-секретарь Айдос Укибай.

По его словам, операция прошла успешно. Угрозы жизни первого президента нет. Сейчас он находится под наблюдением.

Отметим, что летом Нурсултану Назарбаеву исполнилось 82 года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2006158-o-sostoyanii-nazarbaeva-posle-operatsii-rasskazhut-na-brifinge/