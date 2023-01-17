"Кто бы ни был, проверяем везде": Карашукеев о возвращении государству сельхозземель

Юрты. Иллюстративное фото: PhotoStock-Israel / Getty Images

Глава Минсельхоза в кулуарах кабмина ответил на вопрос журналистов, будут ли государству возвращены земли, принадлежащие членам семьи Назарбаева в свете отмены Закона "О Первом Президенте РК – Елбасы", передает корреспондент NUR.KZ.

Карашукеев пояснил, что сейчас сельчане могут пасти свой скот лишь на 5,9 млн га. Это те земли, которые находятся возле населенных пунктов, так как скот, находящийся в личных подворьях, люди не могут пасти за 15-20 км от поселка.

Дефицит, по оценкам МСХ, составляет 8,9 млн га земли.

"На самом деле, кто бы ни был, это на нас не действует. Проверяем везде. Если будут факты неэффективного использования земли или факты незаконной передачи земли, конечно, мы обязательно проведем расследование и вернем ее государству", – заявил глава МСХ.

По его словам, государству возвращаются без исключения все земли, которые были когда-то незаконно приобретены.

"Мы также в прошлом году внесли изменения в законодательство: если теперь организованное хозяйство исторически взяло земли возле населенных пунктов, то сейчас у акиматов есть все основания для изъятия этой земли, дав взамен землю на более отдаленных участках пастбищ. Также акиматы могут выплачивать компенсацию для организованных хозяйств в случае утери ими этих пастбищ", – резюмировал глава МСХ.

Напомним, недавно в Казахстане заработала интерактивная карта сельхозземель, возвращенных в государственную собственность.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2005644-kto-by-ni-byl-proveryaem-vezde-karashukeev-o-vozvraschenii-gosudarstvu-selhozzemel/