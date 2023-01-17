"Ответ не принимается": Смаилов раскритиковал акимов двух областей

Алихан Смаилов. Фото: akorda.kz

Аким Улытауской области ответил на критику главы кабмина из-за хода реализации проекта "Ауыл - Ел бесігі". Ранее премьер на заседании правительства перечислил регионы, которые не реализовали запланированное количество проектов по данному проекту, передает корреспондент NUR.KZ.

Алихан Смаилов на заседании правительства сообщил, что за прошедшие годы в рамках проекта "Ауыл – Ел бесігі" в сферах ЖКХ, транспорта, образования, здравоохранения, культуры и спорта реализовано 3,6 тыс. проектов на сумму 326 млрд тенге из всех источников финансирования.

"Хорошая динамика по освоению выделенных средств и сдаче в эксплуатацию проектов отмечается в Атырауской, Костанайской, Северо-Казахстанской, Туркестанской областях. В то же время некоторые регионы допустили низкое освоение средств и не реализовали запланированное количество проектов. Это Улытауская и Западно-Казахстанская области", – заявил глава кабмина и поручил акимам данных регионов обратить особое внимание на реализацию проекта "Ауыл – Ел бесігі".

Аким Улытауской области Берик Абдыгалиулы в ответ заявил, что в рамках данной программы при уточнении бюджета в мае 2022 года из Нацфонда было выделено более 600 млн тенге.

"Конкурсные процедуры на строительно-монтажные работы проведены управлением строительства Карагандинской области. Договоры были переданы в область Улытау только 15 октября 2022 года. При разделении бюджетов двух областей целевые трансферты из республиканского бюджета были разделены постановлением правительства в конце августа 2022 года, и внедрены только в сентябре 2022 года", – пояснил он.

Аким также сообщил, что ведется работа по остальным проектам.

"В текущем году по области предусмотрена реализация 19 проектов в 10 сельских населенных пунктах на сумму более 1 млрд тенге. Из них 17 проектов - по ремонту внутрипоселковых дорог в Улытауском и Жанааркинском районах. Один проект - продолжение строительства ФОКа (физкультурно-оздоровительный комплекс - прим. ред.) в поселке Жанаарка, один проект - проведение капитального ремонта дома культуры в поселке Карсакпай Улытауского района.

В результате будет создано 150 временных рабочих мест. В целом проекты, реализуемые в рамках программы, находятся на постоянном контроле и будут завершены в сроки", – заверил он.

Однако Алихан Смаилов не принял его ответ.

"Эти проекты являются очень важными, деньги выделены. Ваша задача - реализация этих проектов. Поэтому ваш ответ не принимается", – заявил премьер-министр.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2005617-smailov-raskritikoval-akimov-za-realizatsiyu-proekta-auyl-el-besigi/