Жаксылыков отчитался Токаеву о деятельности Минобороны за 2022 год

Касым-Жомарт Токаев и Руслан Жаксылыков. Фото: Акорда

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял министра обороны Руслана Жаксылыкова, который сообщил об итогах работы оборонного ведомства за прошлый год. Об этом сообщается на официальном сайте Акорды.

Президент – Верховный главнокомандующий Вооруженными силами заслушал отчет о результатах деятельности Министерства обороны в 2022 году и планах на текущий год.

Касым-Жомарту Токаеву была представлена информация о состоянии боевой готовности, совершенствовании состава и структуры казахстанской армии, проведенных мероприятиях оперативной и боевой подготовки.

Генерал-полковник Руслан Жаксылыков сообщил, что в прошедшем году созданы Силы специальных операций, наращивается потенциал десантно-штурмовых войск. Также пересмотрена программа боевой подготовки войск в соответствии с современными вызовами и угрозами.

Глава государства был проинформирован о мерах, принимаемых оборонным ведомством по профилактике негативных явлений в армейской среде, повышению мотивации к выполнению воинского долга среди молодежи, а также по совершенствованию системы социального обеспечения.

Министр обороны представил сведения об оснащении Вооруженных сил современной техникой и вооружением, развитии войск территориальной обороны, совершенствовании военной инфраструктуры, наращивании миротворческих возможностей. Также он отчитался о принимаемых мерах по утилизации и уничтожению неиспользуемого военного имущества и вооружения.

Верховному главнокомандующему было доложено о запланированных на 2023 год мероприятиях по поддержанию боевой готовности, проведению крупномасштабных учений, в том числе международного уровня.

По итогам встречи президент подчеркнул важность обеспечения защиты жизни и здоровья военнослужащих, улучшения морально-психологического климата в воинских коллективах. Также он определил перед министерством ряд задач, направленных на дальнейшее повышение обороноспособности страны и качественную организацию и проведение весеннего призыва военнослужащих срочной службы.

Отметим, что Министерство обороны Республики Казахстан является центральным исполнительным органом, осуществляющим руководство в области обороны, военно-политическое и военно-экономическое управление Вооруженными Силами Республики Казахстан, а также уполномоченным органом в сферах государственной авиации и территориальной обороны. Об этом сообщается в положении на официальном сайте ведомства.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2004994-zhaksylykov-otchitalsya-tokaevu-o-deyatelnosti-minoborony-za-2022-god/