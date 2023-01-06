Глава АФМ сообщил Токаеву о ликвидации 29 финпирамид за год в Казахстане

Касым-Жомарт Токаев и Жанат Элиманов. Фото: Акорда

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял председателя Агентства по финансовому мониторингу Жаната Элиманова. Об этом сообщается на официальном сайте Акорды.

Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет о деятельности агентства за 2022 год.

Главе государства было доложено, что ведомством проводится системная работа по минимизации вовлечения бизнеса в уголовный процесс. За последние четыре года количество регистрируемых дел сокращено более чем в два раза.

По словам Жаната Элиманова, пресечена деятельность более тысячи обнальных фирм, содействовавших посредством выписки фиктивных счет-фактур в уклонении от уплаты налогов. Ликвидировано 110 незаконных игорных заведений, 44 подпольных цеха по производству нелегальной алкогольной продукции.

Президента проинформировали о ходе реализации его поручения по ликвидации финансовых пирамид. За отчетный период заблокировано 13 тысяч веб-страниц и аккаунтов с рекламной деятельностью финансовых мошенников. Пресечена деятельность 29 финпирамид, обеспечено возмещение потерпевшим компенсации на сумму 8,3 млрд тенге. Принятые меры также обеспечили возврат активов на сумму свыше 300 млрд тенге.

Касым-Жомарту Токаеву также сообщили, что при координации агентства проведена реформа национальной "антиотмывочной" системы, что позволило максимально приблизить действующее законодательство к международным стандартам ФАТФ (FATF).

Добавим, что, как сообщается на официальном сайте АФМ, группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) на сегодняшний день является одним из ключевых международных институтов в сфере борьбы с отмыванием доходов, полученных незаконным путем, и финансированием терроризма. Она была создана по инициативе глав государств и правительств "Большой семерки" в 1989 году.

По итогам встречи Касым-Жомарт Токаев поручил продолжить работу по пресечению деятельности финансовых пирамид, мошеннических схем, а также усилить меры по защите добросовестного бизнеса и противодействию финансовым и экономическим преступлениям.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2004444-glava-afm-soobschil-tokaevu-o-likvidatsii-29-finpiramid-za-god-v-kazahstane/