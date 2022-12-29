Закон о расширении категорий дел, которые будет рассматривать суд присяжных, подписал Токаев
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон о внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан. Об этом сообщается на официальном сайте Акорды.
"Главой государства подписан Закон Республики Казахстан "О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан по расширению категорий дел, рассматриваемых судом с участием присяжных заседателей", – сообщили представители Акорды.
В середине декабря депутаты сената парламента РК поддержали данный проект закона.
Тогда председатель судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда РК Абдрашит Жукенов сообщил, что со следующего года с участием присяжных будут рассматриваться почти все особо тяжкие преступления.
Речь идет о таких преступлениях, как:
- принуждение к изъятию тканей и органов человека;
- пытки;
- рейдерство;
- ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медицинских или фармацевтических работников, повлекшее смерть двух и более лиц; незаконная добыча рыбных ресурсов, других водных животных и растений, повлекшая тяжкие последствия;
- незаконная охота;
- нарушение ПДД или эксплуатация транспортных средств, повлекшее смерть двух и более лиц;
- нарушение ПДД или эксплуатация транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения;
- управление транспортным средством лицом в опьянении, повлекшее смерть человека.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2003688-tokaev-odobril-vnesenie-izmeneniy-v-ugolovno-protsessualnyy-kodeks-kazahstana/