Закон о расширении категорий дел, которые будет рассматривать суд присяжных, подписал Токаев

Суд. Иллюстративное фото: pixabay.com

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон о внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан. Об этом сообщается на официальном сайте Акорды.

"Главой государства подписан Закон Республики Казахстан "О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан по расширению категорий дел, рассматриваемых судом с участием присяжных заседателей", – сообщили представители Акорды.

В середине декабря депутаты сената парламента РК поддержали данный проект закона.

Тогда председатель судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда РК Абдрашит Жукенов сообщил, что со следующего года с участием присяжных будут рассматриваться почти все особо тяжкие преступления.

Речь идет о таких преступлениях, как:

принуждение к изъятию тканей и органов человека;

пытки;

рейдерство;

ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медицинских или фармацевтических работников, повлекшее смерть двух и более лиц; незаконная добыча рыбных ресурсов, других водных животных и растений, повлекшая тяжкие последствия;

незаконная охота;

нарушение ПДД или эксплуатация транспортных средств, повлекшее смерть двух и более лиц;

нарушение ПДД или эксплуатация транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения;

управление транспортным средством лицом в опьянении, повлекшее смерть человека.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2003688-tokaev-odobril-vnesenie-izmeneniy-v-ugolovno-protsessualnyy-kodeks-kazahstana/