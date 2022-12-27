403 млрд тенге требуется на строительство и ремонт очистных сооружений Казахстана

Очистные канализационные сооружения. Иллюстративное фото: pixabay.com

Глава МИИР Каирбек Ускенбаев на заседании кабмина рассказал, за счет чего будут строить и ремонтировать очистные сооружения городов Казахстана, передает корреспондент NUR.KZ.

Каирбек Ускенбаев напомнил, что в период с 2023 по 2028 год будет обеспечено строительство канализационных очистных сооружений.

"Для реализации проектов в 26 крупных городах с населением свыше 45 тыс. человек необходимо порядка 403 млрд тенге", – отметил он.

Возврат займов планируется из двух источников:

тариф;

субсидии из республиканского и местного бюджетов.

"Объем субсидий из республиканского бюджета не будет превышать общую сумму основного долга по займу. Данный механизм потребует поэтапное увеличение тарифов (от 7 до 30%).

Вопрос увеличения тарифов прорабатывается в рамках поручения главы государства по новой тарифной политике "Тариф в обмен на инвестиции".

За счет трансфертов из республиканского бюджета будут реализовываться проекты КОС в 36 малых городах с населением до 45 тыс. человек. Предварительная стоимость составляет порядка 76 млрд тенге", – добавил министр.

По его данным, на сегодня из 89 городов республики КОС отсутствуют в 27 городах, в 41 городе износ достигает от 60%. В целом требуется строительство или реконструкция КОС в 68 городах. Работа уже начата по трем проектам в городах Сарыагаш, Атырау, Форт-Шевченко.

На следующий год предусмотрены средства на реализацию еще трех проектов в городах Актау, Ленгер, Шымкент.

По остальным 62 городам министерством выработаны два подхода финансирования:

первый – привлечение займов международных финансовых организаций под государственную гарантию. Данный механизм, по словам Каирбека Ускенбаева, будет применяться для строительства и реконструкции КОС в 26 крупных городах с населением свыше 45 тыс. человек.

Второй – за счет трансфертов из республиканского бюджета. Этот механизм для реализации проектов в 36 малых городах с населением до 45 тыс. человек.

"Заемные средства международных финансовых организаций под государственную гарантию будут предоставляться сроком до 15 лет", – подчеркнул глава МИИР.

Так, по его словам, на 1 этапе – с 2023 по 2026 год – планируется реализация 17 проектов, в том числе 12 проектов за счет займов ЕБРР и АБР и еще пяти проектов за счет трансфертов из республиканского бюджета.

На 2 этапе – с 2024 по 2027 год – 26 проектов, в том числе 8 за счет займов ЕБРР и АБР, 18 проектов за счет трансфертов из республиканского бюджета.

На 3 этапе – с 2025 по 2028 год – 19 проектов, в том числе 6 за счет займов МФО и 13 проектов за счет трансфертов из республиканского бюджета.

"Активная работа по предоставлению финансирования ведется и Азиатским банком развития. Европейским банком реконструкции и развития", – резюмировал Каирбек Ускенбаев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2003206-403-mlrd-tenge-trebuetsya-na-stroitelstvo-i-remont-ochistnyh-sooruzheniy-kazahstana/