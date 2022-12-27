"Не всегда можно верить информации, поступающей в оперштаб": Ильин ответил на критику президента

Юрий Ильин. Фото: NUR.KZ/Алена Бутенко

Глава МЧС РК Юрий Ильин в рамках проекта NUR.KZ "Завтрак с министром" рассказал о том, какой вклад сотрудники его ведомства внесли в ликвидацию аварии в Экибастузе.

"Любая экстренная ситуация, влияющая на систему жизнеобеспечения населенного пункта или отдельного человека, может, в зависимости от масштаба, получить или не получить статус ЧС. Та ситуация, которая произошла в Экибастузе, относилась к чрезвычайным ситуациям. Поэтому наши силы и средства были направлены на устранение ЧС.

Отмечу, что в Экибастузе проводились в том числе и спасательные работы. Когда произошло отключение теплоснабжения и температура начала стремительно падать, МЧС совместно с акиматом приняло решение об эвакуации части медперсонала и постояльцев интерната: их перевезли в Павлодар. Кроме того, были развернуты пункты, где люди могли обогреться, получить питание и психологическую помощь, а также написать заявление об утере имущества в связи с аварией", – рассказал Юрий Ильин.

Кроме того, глава МЧС РК прокомментировал замечания главы государства.

"Непосредственно физическую помощь МЧС оказывало в откачке воды, чтобы коммунальные службы могли беспрепятственно проводить замену труб. Помимо этого, наши сотрудники решали вопросы обогрева подвальных помещений теплопушками. Позже в Экибастуз были стянуты дополнительные силы для организации полевой кухни. Я уже говорил и еще раз повторю, что благодарен своим сотрудникам за достойно выполненную работу.

Как вы знаете, действия служб ЧС подверглись критике со стороны главы государства. Подчеркну, что в этом заявлении не говорилось конкретно о Министерстве по чрезвычайным ситуациям. Тем не менее мы принимаем эту критику и на себя, так как министерство выступает координирующим органом. Значит, мы недостаточно выработали алгоритм реагирования, недостаточно требовали оперативно принимать решения", – сказал Ильин.

Руководитель министерства по чрезвычайным ситуациям отметил, что после аварии были сделаны соответствующие выводы.

"Мы сделали выводы, что не всегда можно верить на слово той информации, которая поступает в оперативный штаб. После этого мы изменили алгоритмы реагирования, кроме того, сейчас рассматриваем вопросы изменения по номенклатуре товарно-материальных ценностей, которые хранятся на складах государственного резерва. Это необходимо для того, чтобы в случае подобных чрезвычайных ситуаций запасов оборудования было достаточно, мы могли бы оперативно им распоряжаться и перебрасывать в любую точку страны", – подытожил Юрий Ильин.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2003167-ne-vsegda-mozhno-verit-informatsii-postupayuschey-v-opershtab-ilin-otvetil-na-kritiku-prezidenta/