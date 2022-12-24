Токаев поздравил президента Азербайджана

Президенты Казахстана и Азербайджана. Фото: Акорда

Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и поздравил его с днем рождения. Об этом сообщается на официальном сайте Акорды.

Президент Казахстана тепло поздравил Ильхама Алиева с днем рождения, пожелав ему благополучия и дальнейших успехов в ответственной государственной деятельности.

Глава государства выразил твердую приверженность курсу на дальнейшее развитие сотрудничества с братским Азербайджаном в духе дружбы и добрососедства.

В ходе разговора было отмечено динамичное развитие казахско-азербайджанского стратегического партнерства.

Лидеры двух стран высоко оценили ход реализации ранее достигнутых договоренностей, направленных на углубление торгово-экономического и культурно-гуманитарного взаимодействия.

Отметим, Ильхам Алиев родился в Баку 24 декабря 1961 года. То есть сегодня ему исполнился 61 год.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2002911-tokaev-pozdravil-prezidenta-azerbaydzhana/