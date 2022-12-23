Лимит бюджета на ремонт ЖКХ увеличат казахстанским моногородам

Микрофоны. Иллюстративное фото: Semen Salivanchuk / Getty Images

Планы по развитию моногородов рассмотрены на заседании государственной комиссии по вопросам модернизации экономики под председательством главы кабмина Алихана Смаилова, сообщается на официальном сайте премьер-министра Казахстана.

Министр национальной экономики Алибек Куантыров доложил, что в настоящее время в республике насчитывается 27 моногородов, в которых проживает 1,4 млн человек и действует 32 градообразующих предприятия.

По его словам, с 2015 по 2021 год объем промышленного производства в данных населенных пунктах вырос с 6,3 до 11,2 трлн тенге, что составляет 29% от общего показателя по стране.

Как отметил глава МНЭ, на сегодня сформирован пул из 86 "якорных" проектов на 2,1 трлн тенге с созданием более 18 тыс. рабочих мест в моногородах, в том числе в горно-металлургической и химической промышленности, сельском хозяйстве, строительстве, машиностроении и т.д.

В целом для их дальнейшего развития предлагается увеличить ежегодный лимит средств, выделяемых из бюджета на проведение капитального ремонта объектов жилищного фонда и инженерной инфраструктуры, разработать мастер-планы по решению социально значимых проблем населенных пунктов, а также активизировать работу по реализации новых инвестиционных проектов.

В правительстве поддержали эти предложения.

При этом Алихан Смаилов отметил необходимость усилить межведомственную координацию при выполнении утвержденных главой государства программ развития, а также актуализировать перечень наиболее перспективных "якорных" проектов для диверсификации региональной экономики и обеспечения занятости граждан.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2002721-limit-byudzheta-na-remont-zhkh-uvelichat-kazahstanskim-monogorodam/